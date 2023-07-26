Memura ek ödeme ne zaman verilecek? Seyyanen zam yatmadı, neden? Seyyanen zam yattı mı, ne zaman yatacak 2023?

Türkiye'deki on binlerce memur çalışanı, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zam ödemeleri yattı. Bununla birlikte seyyanen zamların ne zaman yatacağını merakla bekliyor. Peki, Seyyanen zam yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Memura ek ödeme ne zaman verilecek? Seyyanen zam yatmadı, neden? İşte detaylar...

ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.