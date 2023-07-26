2. EYT’de 49-54 yaş arasına onay mührü vurulacak! 2000-2010 sonrası için kademeli emeklilik tablosu geldi!

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik sürecini daha esnek bir şekilde yönetmelerini sağlayacak yeni bir adım atıyor. Kademeli emeklilik sistemi, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını mümkün kılan bir uygulama olarak hayata geçiriliyor. Bu sistemle birlikte, çalışanlar emeklilik yaşını beklemek zorunda kalmadan, daha erken bir tarihte emeklilik avantajlarından yararlanabilecekler. Peki, kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...