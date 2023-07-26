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EYT'siz 48,49,50,55 yaşında erken emeklilik haberi geldi! Az evvel duyuruldu! 10-15 yıl + 3600-5000 gün yeterli olacak!

Kısmi emeklilik sistemi, çalışanlara emeklilik yaşını beklemek zorunda kalmadan, daha erken yaşlarda emekli olma imkanı sunan bir düzenlemeyi içermektedir. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunda olanlar için kısmi emeklilik, bir kurtarıcı olabilmektedir. Bu sistemin amacı, emeklilik yaşını beklemek istemeyen ve emeklilik prim gününü tamamlamamış olan kişilere esneklik sağlamaktır. Ancak kısmi emeklilik hakkından yararlanmak için belirli şartlar bulunur. Bu soruna çözüm arayışları devam ederken, 'kısmi emeklilik formülü' gündeme gelerek EYT kapsamındaki kişilere umut oldu. Peki, kimler kısmi emekli olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 10:58 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 10:59
EYT’siz 48,49,50,55 yaşında erken emeklilik haberi geldi! Az evvel duyuruldu! 10-15 yıl + 3600-5000 gün yeterli olacak!

EYT'liler mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen prim günü veya sigorta süresini tamamlamadıkları için emekli olamama sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu soruna çözüm arayışları devam ederken, 'kısmi emeklilik formülü' gündeme gelerek EYT kapsamındaki kişilere umut oldu. Peki, kimler kısmi emekli olacak? İşte detaylar...

Kısmi emeklilik sistemi, son zamanlarda torba yasa gündemiyle birlikte hız kazanmış durumda. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen ve mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen emekli olamayanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi bekleniyor. Kadınlar için kısmi emeklilik yaşının 50'ye, erkekler için ise 55'e indirilmesi planlanıyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMA:

Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır.

Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN 10 YIL

PRİMLE EMEKLİLİK: EYT düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri de kısmi emeklilik hakkından faydalanabilmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde EYT'den emekli olabilirler.

Bu kişiler, kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 yaş aralığında emekli olma hakkına sahiptir. Bu kişiler 10 yıl (3600 prim günü) doldurduklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK:

SSK'lılar için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.


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