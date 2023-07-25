Zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kira davalarına ilişkin açıklama

AZ MASRAFLA DAHA HIZLI ÇÖZÜM

Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor.

Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak. Bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak"

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: PİYASANIN DENGESİNİ BOZAN YAPTIĞI DAVRANIŞIN CEZASINI ÇEKECEKTİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası uçakta fahiş kira artışını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gidileceğini açıklamıştı.