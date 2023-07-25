Zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kira davalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"ZORUNLU ARABULUCULUK DÖNEMİ BAŞLIYOR"
"Geçen yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek. 1 Eylül'de kira davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başlıyor.
AZ MASRAFLA DAHA HIZLI ÇÖZÜM
Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor.
Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak. Bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak"
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: PİYASANIN DENGESİNİ BOZAN YAPTIĞI DAVRANIŞIN CEZASINI ÇEKECEKTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası uçakta fahiş kira artışını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gidileceğini açıklamıştı.
Başkan Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:
"Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz.
Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir."