32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.704,11 TL okkalı faiz! Yastık altı parası olan vatandaşlar bankalara akın etti!

Son dönemde bankaların faiz oranlarını artırması, 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde yükselişe neden olmuştur. Bu yükseliş, parasını bankaya yatırmak isteyenler için daha cazip bir seçenek sunmaktadır. Faiz oranlarının artmasıyla beraber, mevduat hesaplarındaki getiri potansiyeli artarak tasarruf sahiplerinin ilgisini çekmektedir. Bankaların mevduat faizlerindeki yükseliş, yatırımcılar için daha kazançlı bir seçenek sunar. 32 günlük vadeli mevduat hesabı, kısa vadeli ve likiditeye kolayca ulaşılabilen bir seçenek olduğu için tercih edilmektedir.
TEMMUZ 2023'TE BANKALARIN GÜNCEL VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ! EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?
En yüksek faiz veren banka unvanı bir kez daha el değiştiriyor. Alternatif Bank, diğer bankaları geride bırakmak adına 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranını güncelleyerek yüzde 37 seviyesinde ilan edildi.
250.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR, 1 AYLIK KAÇ TL FAİZ GETİRİR?
ING e-Turuncu Hesap
ING, güvenilir bir banka olarak müşterilere vadeli mevduat hesapları sunar. e-Turuncu Hesap, diğer hesaplara kıyasla yüksek faiz oranlarıyla öne çıkar.
Standart Vadeli Hesap
e-Turuncu Hesap, standart vadeli mevduat hesabıdır. Belirli bir süre boyunca paranızı burada tutabilir ve faiz kazanabilirsiniz.
Faiz Oranı
ING e-Turuncu Hesap'ın faiz oranı %35'tir. Bu oran, diğer bankalardan daha yüksek bir getiri sağlayabilir.
Net Kazanç
Eğer 7.287,67 TL'lik bir mevduat yaparsanız, net kazancınız 257.287,67 TL olacaktır.