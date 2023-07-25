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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve kamu açığı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam edeceklerini belirterek "Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 12:06 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 12:28
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve kamu açığı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının yeni açıkladığı kararların cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, "Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında gerçekleştirdiği düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankasının bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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