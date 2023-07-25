Asgari ücrete desteğin kapsamı belli oldu! Kimler yararlanabilir? Ne kadar ödenecek? Süresi ne kadar? İşte detaylar...

Lojmandan yararlanamayan, kirada oturan kamu çalışanlarına da 7 bin 850 lira kira yardımı talep edildi.
12 MİLYON ÇALIŞANA PRİM TEŞVİKİ
Hükümet, istihdamın artırılması, bölgesel yatırımların özendirilmesi amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirim, teşvik ve destekler sağlıyor.
İşsizlik ödeneği, sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim başta olmak üzere 18 başlıkta prim desteği veriliyor.
İşveren prim teşvikinden yararlananların sayısı 12 milyonu geçerken, sosyal hizmetlerden yararlananlar için verilen teşvik 60'ı buluyor.
İmalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 48 bin lirayı, diğer sektörler için de 35 bin lirayı geçiyor.