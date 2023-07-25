Asgari ücrete desteğin kapsamı belli oldu! Kimler yararlanabilir? Ne kadar ödenecek? Süresi ne kadar? İşte detaylar...

SOSYAL HİZMET ALANLARA ÖNCELİK

Sosyal hizmetlerden yararlananların işe alınması durumunda prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamını her bir sigortalı için beş yıl süreyle hazine karşılıyor.

Teşvikten yararlanmak için sigortalının 19 Şubat 2014'ten sonra işe alınması, işveren açısından prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi, sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekiyor. Teşvik 5 ile 8 bin lira arasında değişiyor.

KAMU-SEN'DEN 403 TALEP

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, pazarlık masasına 403 taleple oturacaklarını söyledi.

Kamu-Sen de, 2024 yılı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100.2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58.4 zam istedi.