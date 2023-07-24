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    • Ekonomi
    • 24.07.2023 10:03
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    • 24.07.2023 10:29
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    Son dakika: Borsa'da yeni açılış rekoru: Güne 6 bin 730 puanla başladı

    Son dakika haberi... Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 0,63'lük yükselişle başladı. Endeks, 42,25 puanlık artışla 6.730,03 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

    AJANSLAR
    Borsa’da yeni açılış rekoru

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,25 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 6.730,03 puana çıktı.

    EN YÜKSEK GÜNLÜK VE HAFTALIK KAPANIŞ
    Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,04 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 1,23 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 6.687,78 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

    FED KARARI TEMKİNLİ BEKLENİYOR
    Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

        GÖZLER ERKAN'IN AÇIKLAMALARINDA!
        Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

        Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 ve 6.900 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        TARİHİ ZİRVEYE ULAŞILDI
        Borsa İstanbul'da mayıs ayının son haftasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Endeks geçen haftanın son işlem gününde 6.687 puanla hem haftalık hem de günlük bazda kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini de 6.724 seviyesine taşıdı. Borsa İstanbul'da geçen hafta 4 ayrı rekor daha kırıldı

        20 Temmuz'da 191.8 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırılırken, sözleşme sayısında da 18 Temmuz'da 8 milyon 466 binle zirveye ulaşıldı. BIST-30 Endeksi de 20 Temmuz'da 7.303 puanla kapanış rekoru kırdı. Aynı zamanda şirketlerin toplam piyasa değerinde de 7.4 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaşıldı.

            2 AYDA YÜZDE 51 YÜKSELİŞ
            Sabah gazetesinin haberine göre; Endeksin 4.424 puan olduğu 24 Mayıs'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 51.1'e ulaştı. Bu dönemde şirketlerin piyasa değerinde artış 2.5 trilyon liraya ulaştı. Borsa İstanbul son dönemdeki performansıyla getiride de dünyanın zirvesine çıktı.

            Son 1 ayda yüzde 28.94 ile en fazla yükselen piyasa oldu. Borsa İstanbul son 3 ayda ise yüzde 33.4 ile dünyada ikinci sırada yer aldı.

            YABANCI YATIRIMCI GELİYOR!
            Borsa İstanbul'da haziran ayının ilk haftasında başlayan yabancı girişi hız kesmeden devam ediyor. Yabancı yatırımcıların Mayıs 2021'den bu yana ilk kez altı hafta art arda alım yaptığı gözlendi.

                2 Haziran-14 Temmuz arasındaki 6 haftalık dönemde yabancılar 1 milyar 481 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylece 26 iş gününde TL bazında yaklaşık 40 milyar liralık net yabancı girişi gerçekleşti. Bu süreçte günlük ortalama net yabancı girişi 1.5 milyar TL oldu.

                İLK HEDEF 300 DOLAR
                Dinamik Yatırım Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, önümüzdeki döneme ilişkin öngörülebilir politikaların devam etmesi halinde piyasada yükselişin süreceğine dikkat çekti.

                Yavaş, "Endeksin TL bazında rekorlar kırdığı bir dönemdeyiz fakat dolar bazlı olarak bakmanın daha doğru olduğu kanısındayız. En son Mayıs ayında 250 dolar seviyesi test edildi ve bu noktada endeks bir miktar gevşedi. Şu an 248 dolar civarında fiyatlanıyoruz ve şirketlerde ikinci çeyrek finansalları açıklanacak. İkinci çeyrek bilançolarının beklenti üzerinde gerçekleşmesiyle 250 dolar seviyesi üzerinde kalınması halinde 300 dolar direnci test edilebilir" dedi.
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                    Borsa’da yeni açılış rekoru
                    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa'da yeni açılış rekoru: Güne 6 bin 730 puanla başladı
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