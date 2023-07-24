Kamu borcunu yapılandıranlar dikkat: Ödemelerde son haftaya girildi!

Kamuya olan vergi, prim ve idari para cezası gibi borçlarını yapılandıranlar dikkat! Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre 31 Temmuz günü doluyor. Taksitle ödemeyi tercih edenlerin de ilk 2 taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.
YOKSA BOZULACAK
Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup, bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.
VERGİLER İÇİN DE SON TARİH
2022'de elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak. Ayrıca, 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi aynı tarihte sona erecek.