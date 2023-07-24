Kamu borcunu yapılandıranlar dikkat: Ödemelerde son haftaya girildi!

Kamuya olan vergi, prim ve idari para cezası gibi borçlarını yapılandıranlar dikkat! Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre 31 Temmuz günü doluyor. Taksitle ödemeyi tercih edenlerin de ilk 2 taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.