Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplama yapıldı! 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...
Emekli maaşlarında yapılan yüzde 25'lik zamın ardından bankalar, acil nakit ihtiyacı olan emeklilere yönelik özel kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. TEB, PTT, Halkbank, Vakıf, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi ve daha birçok banka, Temmuz ayına özel avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. İşte bankaların emeklilere özel kredi kampanyaları ve faiz oranları...
Emeklilere özel kredi kampanyaları: bankaların temmuz ayı faiz oranları ve limitleri açıklandı! Geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 25'lik emekli maaşı zammının ardından, bankalar da Temmuz ayına özel emeklilere yönelik ihtiyaç, taşıt, ve konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. PTT, emeklilere özel kefilsiz ve şartsız kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere 70.000 TL'ye kadar nakit kredi veriyor ve faiz oranları yüzde 3,19'dan başlıyor.
Ayrıca, diğer bankalar da emeklilere yönelik çeşitli kredi kampanyaları düzenliyor. Maaşlarına göre farklı limitlerde kredi kullanma imkanı sunuluyor. En düşük 7.500 TL, 8.500 TL, 9.000 TL, 10.000 TL, 11.000 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve EYT'li emeklilere de özel kredi seçenekleri mevcut. İşte banka banka ihtiyaç kredisi kampanyaları...