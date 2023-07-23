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Haberler Ekonomi Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplama yapıldı! 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplama yapıldı! 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Emekli maaşlarında yapılan yüzde 25'lik zamın ardından bankalar, acil nakit ihtiyacı olan emeklilere yönelik özel kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. TEB, PTT, Halkbank, Vakıf, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi ve daha birçok banka, Temmuz ayına özel avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. İşte bankaların emeklilere özel kredi kampanyaları ve faiz oranları...

23.07.2023 20:06 - Son Güncelleme: 23.07.2023 20:12
Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı! 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Emeklilere özel kredi kampanyaları: bankaların temmuz ayı faiz oranları ve limitleri açıklandı! Geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 25'lik emekli maaşı zammının ardından, bankalar da Temmuz ayına özel emeklilere yönelik ihtiyaç, taşıt, ve konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. PTT, emeklilere özel kefilsiz ve şartsız kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere 70.000 TL'ye kadar nakit kredi veriyor ve faiz oranları yüzde 3,19'dan başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı! 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Ayrıca, diğer bankalar da emeklilere yönelik çeşitli kredi kampanyaları düzenliyor. Maaşlarına göre farklı limitlerde kredi kullanma imkanı sunuluyor. En düşük 7.500 TL, 8.500 TL, 9.000 TL, 10.000 TL, 11.000 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve EYT'li emeklilere de özel kredi seçenekleri mevcut. İşte banka banka ihtiyaç kredisi kampanyaları...

Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı! 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

PTT'DEN EMEKLİ KREDİSİ

Kefilsiz, şartsız kredi

Yapılan açıklamada, ''Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %3,19 faiz oranından başlayan faizlerle 70.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarınızı değil, borçlarınızı erteleyin.'' denildi.

Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı! 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Özellikleri

Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden kredinizi anında kullanın.

Hemen en yakın PTT Merkezi'ne gelip 70.000 TL'ye kadar kredinizi anında alabilirsiniz.

Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı! 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

AYLIK / YILLIK EFEKTİF FAİZ MALİYETİ TABLOSU

Faiz Oranı

3,19%

Vade (Ay)

36

Kredi Tutarı

10.000 TL

Taksit Tutarı

527,95 TL

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