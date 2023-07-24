Çalışan EYT'liye prim rehberi! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi? Memurların aylığında kesinti olur mu?

Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu? Emekli olup çalışanın maaşı düşmez. Net asgari ücrete işveren payı ve iş kazası primi dâhil edilmiyor. Emekli aylığı bağlanıp çalışmaya devam edenler için destek primi ödeniyor. Memurların emekli olduktan sonra çalışmaya başlamalarının çalıştığı işyeri, statüye göre farklı sonuçları bulunuyor. Özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor.