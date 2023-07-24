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    Çalışan EYT'liye prim rehberi! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi? Memurların aylığında kesinti olur mu?

    Emeklilik için başvuran 1.9 milyon EYT’liden 750 bini çalışmaya devam ediyor. Peki çalışanların prim ve maaş süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Hazal Ateş
    Çalışan EYT’liye prim rehberi

    Türkiye'de 1 milyon 650 bine yakın SSK, Bağ- Kur emeklisi hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışıyor. EYT kapsamında başvurusu alınan 1.9 milyon vatandaşın 750 bini sosyal güvenlik destek primine tabi işe devam ediyor. Başvuranların 1 milyon 650 bininin emeklilik işlemleri tamamlanmış durumda.

    SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar destek primi ödeyerek 4A'lı (SSK) çalışmaya devam edebiliyor. Emekli aylığı bağlanıp yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışılması durumunda sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. İşçi olarak çalışanlardan prim, memurların da emekli aylığından kesinti yapılıyor. Ticari faaliyette bulunanların ise emekli olduktan sonra maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmıyor.

    Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu? Emekli olup çalışanın maaşı düşmez. Net asgari ücrete işveren payı ve iş kazası primi dâhil edilmiyor. Emekli aylığı bağlanıp çalışmaya devam edenler için destek primi ödeniyor. Memurların emekli olduktan sonra çalışmaya başlamalarının çalıştığı işyeri, statüye göre farklı sonuçları bulunuyor. Özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor.

        Bağ-Kur kapsamında emekli olup çalışanlar da destek primi ödüyor mu? Bağ-Kur'lu ve vergi mükellefi olup emeklilik sonrası ticarete devam edenlerden prim ya da maaş kesintisi yapılmıyor.

        Emeklilik sonrası kamuda çalışanın temsil, görev tazminatı kesilir mi? Aylıkla birlikte makam, yüksek hâkimlik tazminatı alan emeklilere verilen 'temsil veya görev tazminatı ödemeleri'; kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmadan görev almaları halinde madde ile belirlenen istisnalar dışında kesiliyor.

        Destek primi kesilen yıllar sigortalılık süresine dâhil ediliyor mu? İşçi olarak çalışanların destek primi süresi sigortalılık süresinden sayılmıyor, hizmet birleştirilmesi yapılamıyor. Bu kesintilerin iadesi de olmuyor.

            Tarım işçisi olup emekli aylığı alan da destek primi öder mi? Ekim 2008'den sonra 4A kapsamında çalışmaya başlamaları halinde destek primi uygulanıyor. Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlanması halinde ise yaşlılık aylığı devam ediyor ve destek primi kesintisi yapılmıyor.

            Emekli öğretmen ücretli ders verirse SGDP ödenir mi? Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenlerin aylıkları kesilmiyor, SGDP kapsamında çalışmaları mümkün oluyor.

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            Haberler Ekonomi Çalışan EYT'liye prim rehberi! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi? Memurların aylığında kesinti olur mu?
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