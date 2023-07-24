Çalışan EYT'liye prim rehberi! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi? Memurların aylığında kesinti olur mu?

Türkiye'de 1 milyon 650 bine yakın SSK, Bağ- Kur emeklisi hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışıyor. EYT kapsamında başvurusu alınan 1.9 milyon vatandaşın 750 bini sosyal güvenlik destek primine tabi işe devam ediyor. Başvuranların 1 milyon 650 bininin emeklilik işlemleri tamamlanmış durumda.
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar destek primi ödeyerek 4A'lı (SSK) çalışmaya devam edebiliyor. Emekli aylığı bağlanıp yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışılması durumunda sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. İşçi olarak çalışanlardan prim, memurların da emekli aylığından kesinti yapılıyor. Ticari faaliyette bulunanların ise emekli olduktan sonra maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmıyor.
Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, memurların aylığında kesinti olur mu? Emekli olup çalışanın maaşı düşmez. Net asgari ücrete işveren payı ve iş kazası primi dâhil edilmiyor. Emekli aylığı bağlanıp çalışmaya devam edenler için destek primi ödeniyor. Memurların emekli olduktan sonra çalışmaya başlamalarının çalıştığı işyeri, statüye göre farklı sonuçları bulunuyor. Özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor.