Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Avrupa'nın en yoğun havalimanı bin 487 uçuş ile İstanbul Havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu ulaşımında her geçen gün yolcu ve uçak trafiğindeki artışı vurgulayarak, "İstanbul Havalimanımız Avrupa'daki en yoğun havalimanı. Antalya Havalimanımız da önceki gün, tüm zamanların rekoruna imza attı" dedi. İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 487 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu: "Antalya Havalimanı'nda 22 Temmuz günü iç hatta 19 bin 587, dış hatta 190 bin 557 olmak üzere toplam 210 bin 144 yolcuya hizmet verdik. Aynı gün bin 162 uçak trafiği gerçekleşti."
TOGG DÜNYAYA YAYILACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız" dedi. Togg'u ilk Azerbaycan, daha sonra Özbekistan ve Türkmenistan'a götürdüklerini hatırlatan Kacır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında da Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan devlet liderlerine teslim ettiklerini anlattı. Kacır, Togg'u gelecek dönemde Türk teşkilatının diğer üyelerine de teslim edeceklerinin bilgisini vererek, "Togg'u dünya liderleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Pek çok ülke liderinin Togg ile buluşmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.
PAZARKULE SINIR KAPISI AÇILDI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2021'de 225 milyar dolar olan ihracatımız, 2022'de 254 milyar dolara ulaşmış olup, bu yıl bu rakamın daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalışıyoruz" diye konuştu. Modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılış töreninde konuşan Bolat, "Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılan modernizasyon öncesinde 3.5 dönüm saha içerisinde 2 peronda hizmet verilmekte iken, projenin tamamlanması ile Pazarkule Gümrük Kapısı 23 dönüm üzerinde toplam 6 peronda hizmet verir hale gelmiştir" dedi.
ANKARA-İZMİR 3.5 SAAT
Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin bitmesine az kaldı. Bu hatla iki şehir arasındaki mesafenin 3.5 saate ineceği vurgulandı.
'MAVİ'GASYON: TÜRKIYE!
Mavi Bayraklı plaj sayımız, bu yıl 551'i buldu. Türkiye, dünya sıralamasında 3. oldu.