Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Avrupa'nın en yoğun havalimanı bin 487 uçuş ile İstanbul Havalimanı oldu





PAZARKULE SINIR KAPISI AÇILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2021'de 225 milyar dolar olan ihracatımız, 2022'de 254 milyar dolara ulaşmış olup, bu yıl bu rakamın daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalışıyoruz" diye konuştu. Modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılış töreninde konuşan Bolat, "Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılan modernizasyon öncesinde 3.5 dönüm saha içerisinde 2 peronda hizmet verilmekte iken, projenin tamamlanması ile Pazarkule Gümrük Kapısı 23 dönüm üzerinde toplam 6 peronda hizmet verir hale gelmiştir" dedi.

ANKARA-İZMİR 3.5 SAAT

Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin bitmesine az kaldı. Bu hatla iki şehir arasındaki mesafenin 3.5 saate ineceği vurgulandı.



'MAVİ'GASYON: TÜRKIYE!

Mavi Bayraklı plaj sayımız, bu yıl 551'i buldu. Türkiye, dünya sıralamasında 3. oldu.