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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! TOGG Sedan geliyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yollardaki Togg sayısının hızla arttığını belirterek sedan model için de tarih verdi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Temmuz tarihli ekonomi haberleri...

    TOGG Sedan geliyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg olduğunu belirterek, "2023 yılında 23 binden fazla Togg yollarda olacak. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık" dedi.

    Bakan Kacır C sınıfında bir sedan aracın 2024'ün sonunda çıkacağını belirterek, "Sonra B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. Ayrıca TOGG'un batarya fabrikası kurulacak. Şarj istasyonlarında 2030 hedefimiz 250 binlere gelmesi" dedi.



    ESNAF 'HER ŞEY DAHİL'E KARŞI
    Türkiye'nin turizm gelirini artırmak için her şey dahil sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "2022'de turist sayısı 29.4 milyonken 2022 yılında 44.5 milyona yükseldi. Bununla beraber turistlerin getirdiği döviz miktarı da yüzde 53,4 artarak 24 milyar dolardan 46 milyar dolara çıktı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Her şey dahil sistemden vazgeçilmeliyiz. Böylelikle esnafın turizm gelirinden elde ettiği payı arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız" dedi.

        ÖLÜLERIN IBAN'I İLE DOLANDIRICILIK
        İnternet alışverişlerinde yapılan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarının birebir kopyasında satış yapan dolandırıcılar, sosyal medya sitelerine verdikleri cazip reklamlarla vatandaşları tuzaklarına düşürüyor. Sosyal medyada almak istedikleri ürünü gören vatandaş satın almak için linki tıkladığında karşısına WhatsApp'tan bir müşteri temsilcisi çıkıyor. Sözde müşteri temsilcisi ödeme için bir e-ticaret platformu linki veriliyor. Ancak o site aslında gerçek bir e-ticaret platformunun birebir kopyası. Gerçek siteye girdiğini sanan vatandaş ödemesini yapıp ürünü teslim almak için verilen adrese gidiyor. Ancak adresin sahte olduğu görülüyor. Dolandırıcılara telefonla da ulaşılamıyor. Olay bununla da kalmıyor. Elektronik eşyalar, telefon, ev eşyaları ve çeşitli araç aksesuarların piyasa fiyatının altına satmaya çalışan çetenin ödemeyi istedikleri ibanların cezaevinde bulunan mahkûmlara, yaşlı veya ölmüş kişilere ait olduğu görülüyor. Bu durum yüzünden mağdur olan yüzlerce vatandaş savcılıklara gidiyor. (Merve Bilkay)

        BOŞ EVLERE VERGİ TEDBİRİ
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz" açıklamaları gözleri dünyadaki uygulamalara çevirdi. Başkan Erdoğan'ın bu evlere yönelik yüksek verginin olup olmayacağı sorusuna verdiği, "Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var" yanıtı ise son yıllarda küresel bir sorun haline gelen barınma ihtiyacına yönelik ülkelerin sert tedbirler aldığını gözler önüne serdi. Boş evlere yıllık olarak o evlerin değerinin yüzde 3'e kadar vergi ödeme yükümlülüğü getiren, iki yıldan fazla süre boş bırakılan bir eve, sosyal konut amacıyla kullanmak için geçici olarak el koyan ülkeler bile var. Türkiye'de sayıları yüzbinlerle ifade edilen boş ev bulunuyor. Birçok ev sahibi yatırım için aldığı ve kiraların daha da yükseleceği beklentisiyle evini kiraya vermek istemiyor. Kiralara getirilen yüzde 25 artış limitinin bir süre daha uzatılması ise ev sahiplerinin evini boş tutup daha yüksek fiyattan kiraya vermesi üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.... Hollanda: Amsterdam Belediyesi, altı aydan uzun bir süre evinin boş olduğunu beyan etmeyen ev sahiplerine 9000 euroya kadar ceza verilmesini öngören bir yasal düzenlemeyi tartışıyor. İspanya: Belediyelere, boş evlerin emlak vergilerini yüzde 150'ye varan oranda artırma yetkisi verilmesi düşünülüyor. Almanya: Berlin, 2022 yılında aldığı bir kararla, kısa süreli ev kiralamaya karşı önlemleri sertleştirmiş durumda. Fransa: 2013 yılında boş evler için bir vergi getirildi. Bu vergi Fransa'da 2013 ile 2017 yılları arasında boş ev sayısını yüzde 13 azalttı.



        BORSADA KAZANÇ SÜRÜYOR
        Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,88 kazançla 6.687,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 6.299,57 puanı, en yüksek 6.724,42 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 42,37 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret oldu. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticareti yüzde 33,38 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi, yüzde 31,49 ile Gen İlaç izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,46 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 9,60 ile Yapı ve Kredi Bankası, yüzde 7,34 ile Hektaş şeklinde sıralandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,34 artışla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 kazançla 11 bin 275 liraya yükseldi.

        ASELSAN'DAN HİBRİT TEKNOLOJİ
        Askeri araçlar için geliştirilen ASELSAN Hibrit Tahrik Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak. ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2023) haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak. IDEF 2023'te ilk kez sergilenecek hibrit tahrik sistemi, tüm askeri araç üreticileri için yerli ve milli bir çekiş sistemi çözümü olacak. Proje kapsamında geliştirilen Dahili ve Uyarlanabilir Batarya Sistemi ile meskun mahalde sessiz intikal ve sessiz operasyon imkanı doğacak. Seri hibrit mimari ile askeri araçlardaki menzil sorunu da ortadan kalkacak.

        ALGİDA TAŞIMADA ELEKTRİKLİYE GEÇTİ
        ALGİDA, küresel karbon salımını azaltma hedefiyle, şehir için dağıtım filosunu elektrikli araçlarla yenilemeye başladı. Ford Otosan iş birliğiyle Algida filosuna katılan Türkiye'nin ilk tam elektrikli hafif ticari aracı E-Transit, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk tarafından Unilever Türkiye ve Orta Doğu Dondurma Genel Müdürü Toloy Tanrıdağlı ve Unilever Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Tedarik Zinciri ve Müşteri Operasyonları Başkanı Graham Sommer'e teslim edildi. Bu adımıyla Algida, Türkiye'de yüzde 100 elektrikli dondurma araçlarını şehir içi filosuna katan ilk marka oldu. Elektrikli araçlar, Algida depolarında yeşil enerji ile şarj edilecek. Algida'nın şehir içi dağıtım filosu, 2025 sonuna kadar yüzde yüz elektrikli araçlarla tamamlanacak.

        DEPREMZEDE ÇİFTÇİYE YENİ SÜRE
        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören illerdeki üreticilerin hasarlarının tespiti için görevlendirilen komisyonlara, 3 ay ek süre verildi. Deprem bölgesindeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, 22 Şubat'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 yıl ertelenmişti. Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi. Karar, 6 Şubat 2023 tarihinden geçerli olacak.

        ALO 181'E ÇAĞRI YAĞDI
        Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın çağrı merkezi olan ALO 181'de 2023 yılının ilk 6 ayında 640 bin 795 çağrıya yanıt verilirken, merak edilen sorular da titizlikle cevaplandı. Sosyal medya hesabı üzerinden çağrı merkezinin faaliyetlerini yorumlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tapu randevusu, web tapu başvurusu işlemlerini kolaylaştırıyor, 'Yerinde Dönüşüm' projemize ilişkin soruları cevaplıyoruz" dedi.

        MİLLİ HIZLI TREN TESTTE
        Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, Milli elektrikli trenlerin 27 Mayıs'da başladığı Adapazarı- Gebze arasında başladığı yolcu taşımacılığına başarıyla devam ettiğini belirtti.

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        Haberler Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! TOGG Sedan geliyor
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