Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! TOGG Sedan geliyor





BORSADA KAZANÇ SÜRÜYOR

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,88 kazançla 6.687,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 6.299,57 puanı, en yüksek 6.724,42 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 42,37 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret oldu. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticareti yüzde 33,38 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi, yüzde 31,49 ile Gen İlaç izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,46 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 9,60 ile Yapı ve Kredi Bankası, yüzde 7,34 ile Hektaş şeklinde sıralandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,34 artışla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 kazançla 11 bin 275 liraya yükseldi.

ASELSAN'DAN HİBRİT TEKNOLOJİ

Askeri araçlar için geliştirilen ASELSAN Hibrit Tahrik Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak. ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2023) haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak. IDEF 2023'te ilk kez sergilenecek hibrit tahrik sistemi, tüm askeri araç üreticileri için yerli ve milli bir çekiş sistemi çözümü olacak. Proje kapsamında geliştirilen Dahili ve Uyarlanabilir Batarya Sistemi ile meskun mahalde sessiz intikal ve sessiz operasyon imkanı doğacak. Seri hibrit mimari ile askeri araçlardaki menzil sorunu da ortadan kalkacak.



ALGİDA TAŞIMADA ELEKTRİKLİYE GEÇTİ

ALGİDA, küresel karbon salımını azaltma hedefiyle, şehir için dağıtım filosunu elektrikli araçlarla yenilemeye başladı. Ford Otosan iş birliğiyle Algida filosuna katılan Türkiye'nin ilk tam elektrikli hafif ticari aracı E-Transit, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk tarafından Unilever Türkiye ve Orta Doğu Dondurma Genel Müdürü Toloy Tanrıdağlı ve Unilever Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Tedarik Zinciri ve Müşteri Operasyonları Başkanı Graham Sommer'e teslim edildi. Bu adımıyla Algida, Türkiye'de yüzde 100 elektrikli dondurma araçlarını şehir içi filosuna katan ilk marka oldu. Elektrikli araçlar, Algida depolarında yeşil enerji ile şarj edilecek. Algida'nın şehir içi dağıtım filosu, 2025 sonuna kadar yüzde yüz elektrikli araçlarla tamamlanacak.

DEPREMZEDE ÇİFTÇİYE YENİ SÜRE

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören illerdeki üreticilerin hasarlarının tespiti için görevlendirilen komisyonlara, 3 ay ek süre verildi. Deprem bölgesindeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, 22 Şubat'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 yıl ertelenmişti. Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi. Karar, 6 Şubat 2023 tarihinden geçerli olacak.



ALO 181'E ÇAĞRI YAĞDI

Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın çağrı merkezi olan ALO 181'de 2023 yılının ilk 6 ayında 640 bin 795 çağrıya yanıt verilirken, merak edilen sorular da titizlikle cevaplandı. Sosyal medya hesabı üzerinden çağrı merkezinin faaliyetlerini yorumlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tapu randevusu, web tapu başvurusu işlemlerini kolaylaştırıyor, 'Yerinde Dönüşüm' projemize ilişkin soruları cevaplıyoruz" dedi.



MİLLİ HIZLI TREN TESTTE

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, Milli elektrikli trenlerin 27 Mayıs'da başladığı Adapazarı- Gebze arasında başladığı yolcu taşımacılığına başarıyla devam ettiğini belirtti.