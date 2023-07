Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! TOGG Sedan geliyor

ESNAF 'HER ŞEY DAHİL'E KARŞI

Türkiye'nin turizm gelirini artırmak için her şey dahil sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "2022'de turist sayısı 29.4 milyonken 2022 yılında 44.5 milyona yükseldi. Bununla beraber turistlerin getirdiği döviz miktarı da yüzde 53,4 artarak 24 milyar dolardan 46 milyar dolara çıktı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Her şey dahil sistemden vazgeçilmeliyiz. Böylelikle esnafın turizm gelirinden elde ettiği payı arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız" dedi.