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    Çalışmadan emeklilik fırsatı! Primi eksik olanlar isteğe bağlı sigorta ödeyecek

    Çalışamayanlar ya da primi eksik olanlar için emeklilik hayal değil. İsteğe bağlı sigorta devreye giriyor. Primi eksik olanlar, isteğe bağlı sigorta ödeyecek....

    Hazal Ateş
    Takvim
    Çalışmadan emeklilik fırsatı

    Sigortalı bir işte çalışmayanlar da aylık prim ödeme koşuluyla emekli olabiliyor. Çalışmayan, malul, yaşlılık aylığı almayan, 18 yaşını dolduran, bir ay içinde 30 günden az, parttime çalışan, geçmişte çalışıp ara verenler isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir. Eksik prim günlerini tamamlayarak emeklilik aylığına hak kazanılabilir, sağlık hizmetinden faydalanabilir.

    1-İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?
    Asgari ücrete ara zamla birlikte en düşük isteğe bağlı sigorta primi aylık 4 bin 292 lira, günlük de 144 lira uygulanacak. Evde yardımcı çalıştıranlar, sigorta sağlık primini kendi ödeyenlerin bu tutar üzerinden ödeme yapması gerekiyor.


    2-İSTEĞE BAĞLI SİGORTADAN KİMLER YARARLANARAK EMEKLİLİĞE HAK KAZANABİLİR?
    Ay içinde 30 günden az çalışan, malullük, yaşlılık aylığı almayan, 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, 18 yaşını dolduranlar isteğe bağlı sigorta yaptırabilir. İsteğe bağlı emeklilik için minimum 5400 günlük prim gün ödemesi yapılması gerekiyor. İlk sigorta başlangıç tarihinin Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelmesi halinde emeklilik için en az 63 yaşın doldurulması gerekiyor.

    3-BU SİGORTA KAPSAMINDA PRİM ÖDEYENLER EMEKLİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAK ZORUNDA?
    İsteğe bağlı sigorta primi öderken, emekli aylığı bağlanması için diğer emeklilik şartlarının yanı sıra talepte bulunulan ay ya da dahil olmak üzere prim, prime ilişkin hiçbir borcun olmaması gerekiyor. Ödenmeyen prim varsa emeklilik talebi kabul edilmez.


        4- 2008 TARİHİNDEN ÖNCE VE SONRA ÖDENEN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ HANGİ STATÜDE SAYILIYOR?
        5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen isteğe bağlı sigorta primleri, ödenen sosyal güvenlik kurumu kanunu kapsamında değerlendiriliyor. SSK mevzuatına göre 4A, Bağ- Kur'a göre 4B, 4/c Emekli Sandığı'na göre ödendiyse de 4C sayılıyor. Bu tarihten sonra ödenen süreler de (Ekim 2008 önceki memur olup bu tarihten sonra isteğe bağlı sigortalı olanlar hariç) Bağ-Kur kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul ediliyor.



        5-NASIL BAŞVURUDA BULUNABİLİRİM?
        İlk defa isteğe bağlı sigortalı olacakların e-devlet üzerinden ya da "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametin bulunduğu adresteki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak için de dilekçeyle müracaat yeterli oluyor. 6-Kamuda çalışıp ayrılanlar da isteğe bağlı sigortalı olabilir mi? Belli bir süre memur olarak çalışanlar koşulları taşımaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir.

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