Çalışmadan emeklilik fırsatı! Primi eksik olanlar isteğe bağlı sigorta ödeyecek





5-NASIL BAŞVURUDA BULUNABİLİRİM?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olacakların e-devlet üzerinden ya da "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametin bulunduğu adresteki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak için de dilekçeyle müracaat yeterli oluyor. 6-Kamuda çalışıp ayrılanlar da isteğe bağlı sigortalı olabilir mi? Belli bir süre memur olarak çalışanlar koşulları taşımaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir.

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