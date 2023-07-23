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    Banka seçerken dikkat: Promosyona Temmuz zammı! Bankalar yeni maaşlara göre promosyon ödemelerini artırdı

    EYT yasası sonrası emekli sayısının artması bankalar arasındaki promosyon yarışını artırdı. Temmuz zamlarıyla birlikte emeklilerin maaş sınırları da yükseldi.

    Promosyona Temmuz zammı

    Mart ayında EYT yasası ile birlikte yaklaşık 2 milyon sigortalı emeklilik başvurusu yaptı. Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların da iştahını kabarttı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi.

    Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı. Bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Kimi bankalarda da emekli yakınını getirenlere, her kişi için 250 lira ödeme yapılacağı duyuruluyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.



    PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT
    Emekliler banka seçerken kampanyalara da bakıyor. Özellikle ilk maaşını alacak olanlar yüksek promosyon veren bankaları seçiyor. Ancak burada emeklilerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar bulunuyor. Çünkü yüksek promosyonlar karşılığında bankalar bazı ürünlerinin de kullanılmasını istiyor. İşte emeklilerimizin promosyonla ilgili bilmesi gerekenler...

        HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
        Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.


        PROMOSYON ALDIKTAN SONRA 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?
        3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.


        AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?
        Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor.


            MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
            Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.

            YENİ EMEKLİ OLAN BİRİSİ NE YAPACAK?
            Yeni emekli olan birisi ilk maaşını saldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.


            PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?
            Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.

            BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM AMA KABUL EDİLMEDİ. NEDEN OLABİLİR?
            3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.



            BANKA SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?
            Banka seçerken sizin uygulamalarını bildiğiniz şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları bol olan bankalar önceliğiniz olsun. Bankaların kampanyalarından size en uygun olana da bakabilirsiniz. Seçim yaparken size sunulan teklifleri iyi incelemeniz gerekir. Kelime oyunlarıyla yüksek rakam söylense de bunun için çok sayıda şart var.

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            Promosyona Temmuz zammı
            Haberler Ekonomi Banka seçerken dikkat: Promosyona Temmuz zammı! Bankalar yeni maaşlara göre promosyon ödemelerini artırdı
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