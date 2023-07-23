Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.07.2023 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 15:12
    ABONE OL

    Türkiye ve BAE arasındaki ticarete mevzuat düzenlemesi

    Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki ticarete konu eşyanın menşeinin tespitine yönelik düzenleme yapıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye ve BAE arasındaki ticarete mevzuat düzenlemesi

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Yönetmelik, Türkiye ile BAE arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasında düzenlenen "menşeli eşya" kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

    Yönetmeliğin uygulanmasında, tamamen o taraf ülkede elde edilen eşya ile taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek orada üretilen eşya "menşeli eşya" olarak değerlendirilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    PKK’ya ağır darbe! Cehenneme hızlı paket
    Haberler Ekonomi Türkiye ve BAE arasındaki ticarete mevzuat düzenlemesi
        loading
        SON DAKİKA