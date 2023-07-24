SGK uzmanı tek tek hesapladı! 3600-4850 gün primle o kişilere erken emeklilik hakkı sağlandı

Erken emeklilik belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilere sunulan bir imkan olarak öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartları yerine getirenler emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlayabiliyor. SGK uzmanları bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı olduğunu belirtiyor. Bu durum sigorta sistemlerinde belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sunuyor. Erken emeklilik için en önemli kriter ise sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak belirleniyor.
3600-4850 GÜN PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK
SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini belirtmektedir.
Ancak prim günü yetersiz olan ve yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlayamayan kişiler için "yaştan emeklilik" seçeneği bulunmaktadır. Yaştan emeklilikte, daha düşük prim ödeyerek emekli olunmaktadır. Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.