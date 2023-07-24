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    • Ekonomi
    • 24.07.2023 09:41
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    • 24.07.2023 09:41
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    SGK uzmanı tek tek hesapladı! 3600-4850 gün primle o kişilere erken emeklilik hakkı sağlandı

    Erken emeklilik çalışanlar için önemli bir avantaj. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca düzenli prim ödemesi yapıldığında kişinin emeklilik süresi kısalabiliyor ve daha erken bir yaşta emekli olabilme imkanı doğuyor. Ancak erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihi kadar diğer bazı faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Prim ödeme süresi, prim ödeme miktarı, yaş gibi unsurlar da emeklilik hakkının belirlenmesinde etkili oluyor.

    SGK uzmanı kalem kalem hesapladı!

    Erken emeklilik belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilere sunulan bir imkan olarak öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartları yerine getirenler emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlayabiliyor. SGK uzmanları bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı olduğunu belirtiyor. Bu durum sigorta sistemlerinde belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sunuyor. Erken emeklilik için en önemli kriter ise sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak belirleniyor.

    3600-4850 GÜN PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK

    SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini belirtmektedir.

    Ancak prim günü yetersiz olan ve yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlayamayan kişiler için "yaştan emeklilik" seçeneği bulunmaktadır. Yaştan emeklilikte, daha düşük prim ödeyerek emekli olunmaktadır. Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.

    Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

        Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gereken prim gün sayısını dolduramamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

        9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

        Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.

            Diğer yandan 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmuyor. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları herkes için farklı olabiliyor.
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            Haberler Ekonomi SGK uzmanı tek tek hesapladı! 3600-4850 gün primle o kişilere erken emeklilik hakkı sağlandı
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