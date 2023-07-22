Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Vekaletle oto alım-satımı yapanlara bakanlık incelemesi

İkinci el araçlar artık sıfırının üzerinde bir fiyattan pazarlanamıyor. Ticaret Bakanlığı, bu uygulamadan önce 20 bin civarında olan düzenlemeye aykırı ilan sayısının, son incelemelere göre 5 binin altına düştüğünü belirterek, "Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin inceleme başlamıştır" ifadesini kullandı. Bakanlık ayrıca, vekaletle satış yapan kişileri de incelemeye aldı.
İlan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerden, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen beklendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul ediliyor. Yakın akrabaları dahil olmak üzere vekaletle satış yapan kişiler incelemeye alınmış, cezai işlemleri yapılmaktadır."
MEMURLARA 2 YILLIK ZAM
Memurların ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler önümüzdeki ay karara bağlanacak. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde memurların ve emeklilerinin maaşlarında 2 yıllık dönemde yapılacak artışlar belirlenecek. Kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.
Memur-Sen 120 maddelik teklif listesi hazırlarken, bunları 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma Bakanlığı'na sunacak. Teklifin en önemli bölümünü maaş artışları oluştururken; 'memurlara kira yardımı, emeklilere ek iyileştirme, birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge' önemli maddeleri oluşturacak.
KKM İÇİN YÜZDE 15 ZORUNLU KARŞILIK
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) önceki günkü kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15 oldu. Bankalar, KKM hesaplarında tüm vadeler için yüzde 15 karşılık ayıracak. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak. Zorunlu karşılıklar, 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek. Sistemden 500 milyar liraya yakın likiditenin çekilmesi bekleniyor.