Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Vekaletle oto alım-satımı yapanlara bakanlık incelemesi

İkinci el araçlar artık sıfırının üzerinde bir fiyattan pazarlanamıyor. Ticaret Bakanlığı, bu uygulamadan önce 20 bin civarında olan düzenlemeye aykırı ilan sayısının, son incelemelere göre 5 binin altına düştüğünü belirterek, "Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin inceleme başlamıştır" ifadesini kullandı. Bakanlık ayrıca, vekaletle satış yapan kişileri de incelemeye aldı.

İlan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerden, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen beklendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul ediliyor. Yakın akrabaları dahil olmak üzere vekaletle satış yapan kişiler incelemeye alınmış, cezai işlemleri yapılmaktadır."