Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Vekaletle oto alım-satımı yapanlara bakanlık incelemesi

    İlan kısıtlaması sonuç verdi. Sıfır fiyatını aşan ikinci el oto ilanları 20 bin civarından 5 binin altına düştü. Bakanlık, vekaletle satış yapanları da mercek altına aldı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Temmuz TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Takvim
    Vekalet ile satışa takip

    İkinci el araçlar artık sıfırının üzerinde bir fiyattan pazarlanamıyor. Ticaret Bakanlığı, bu uygulamadan önce 20 bin civarında olan düzenlemeye aykırı ilan sayısının, son incelemelere göre 5 binin altına düştüğünü belirterek, "Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin inceleme başlamıştır" ifadesini kullandı. Bakanlık ayrıca, vekaletle satış yapan kişileri de incelemeye aldı.

    İlan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerden, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen beklendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul ediliyor. Yakın akrabaları dahil olmak üzere vekaletle satış yapan kişiler incelemeye alınmış, cezai işlemleri yapılmaktadır."


    MEMURLARA 2 YILLIK ZAM
    Memurların ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler önümüzdeki ay karara bağlanacak. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde memurların ve emeklilerinin maaşlarında 2 yıllık dönemde yapılacak artışlar belirlenecek. Kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.


    Memur-Sen 120 maddelik teklif listesi hazırlarken, bunları 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma Bakanlığı'na sunacak. Teklifin en önemli bölümünü maaş artışları oluştururken; 'memurlara kira yardımı, emeklilere ek iyileştirme, birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge' önemli maddeleri oluşturacak.



    KKM İÇİN YÜZDE 15 ZORUNLU KARŞILIK
    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) önceki günkü kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15 oldu. Bankalar, KKM hesaplarında tüm vadeler için yüzde 15 karşılık ayıracak. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak. Zorunlu karşılıklar, 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek. Sistemden 500 milyar liraya yakın likiditenin çekilmesi bekleniyor.

        'İŞBİRLİKLERİNİN DEVAMI BAŞKA ÜLKELERLE GELECEK'
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, serbest piyasa kuralları içinde israfı önleyici, tasarrufları güçlendirici, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye'nin insan kaynağı, lojistik ve altyapı gibi potansiyellerinin yatırımla katkıya dönüşmesi için iş dünyasının önünü açmaya devam edeceğiz" dedi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katılan Yılmaz, Türkiye'nin Orta Vadeli Program (OVP) öncesinde iş dünyasının temsilcileriyle doğrudan fikir alışverişinde bulunmakta fayda gördüklerini ifade etti.

        REFORMLARA DEVAM
        Yılmaz, para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'nin finansal istikrarını pekiştirmeyi, istikrar ve güven içinde büyümeyi, istihdamı artırmayı, cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Yılmaz, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın Körfez ülkeleri turunda hem ikili ticaret hacmimizi hem de ülkemize doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldığını gördük. Kazan kazan temelinde bu işbirliklerinin devamı başka ülkelerle de gelecektir."

        İŞ DÜNYASI GÖRÜŞMEDEN MEMNUN
        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, çok verimli bir görüşme yaptıklarını ifade ederken; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da toplantının konusunun OVP ve İstanbul olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise "İstişare ve orta akıl, Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak olan çalışma sistemidir" ifadelerini kullandı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da toplantının çok faydalı olduğunu aktardı.


        46 ÜLKEYE TÜRK BALI
        Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Almanya ve İsrail başta olmak üzere 46 ülkede ağızları tatlandırdı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre; arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 6 aylık bal ihracatı, 5 bin 119 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan da 16 milyon 804 bin 88 dolar gelir sağlandı. Ocak-Haziran döneminde ABD'ye 7 milyon 220 bin 617, Almanya'ya 2 milyon 347 bin 366 ve İsrail'e de 1 milyon 923 bin 859 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Suudi Arabistan, Hırvatistan, Venezuela, İsveç, Özbekistan ve Kamerun'a da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Bal ihracatımızı, ürün çeşitliliği, organik ürün, coğrafi işaretli ürün ve markalı ürün ihracatı ile özellikle Avrupa ülkeleri, Japonya ve ABD pazarında artırabileceğimize inanmaktayız" dedi.

        KARPUZ REKOLTESi ARTTI
        Karpuz hasadının başladığı Diyarbakır'da bu yıl 30 bin dekar alanda 150 bin tonu aşkın verim elde edileceği öngörülüyor. "Dünyada karpuz üretiminde Çin'den sonra Türkiye geliyor" diyen Vali Ali İhsan Su, geçen yıl Türkiye'de 690 bin dekar alanda 3 milyon 394 bin ton, ilde ise 27 bin dekarı aşkın alanda 112 bin ton karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bu sene desteklerle üretim alanının genişlediğini, rekoltenin de arttığını söyledi. Su, "Bu yıl Diyarbakır'da 30 bin dekar alanın üzerinde ekiliş gerçekleştirdik, 150 bin tonun üzerinde bir üretimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.


            ISPARTA'NIN KARANFİLLERİ AVRUPA'YI RENKLENDİRİYOR
            Isparta'nın nüfusunun yüzde 90'ının tarımla uğraştığı merkeze bağlı Deregümü köyünde hasadı yapılan karanfiller, Hollanda, İngiltere, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde bin 500 dekar alanda yaklaşık 200 milyon dal karanfil üretimi gerçekleştiriliyor.
            Karanfil üreticisi Kemal Erdoğan, karanfil çiçeklerinin Şubat'ta dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çiçeklerimiz dikildikten 4 ay sonra kesime başlanıyor. Talebe göre yazlık ve kışlık olarak dikim yapıp her sezon karanfil bulundurmaya çalışıyoruz. Serada 15 renk karanfil yetişiyor" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Özdağ’dan bir bomba daha!
            Haberler Ekonomi Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Vekaletle oto alım-satımı yapanlara bakanlık incelemesi
                loading
                SON DAKİKA