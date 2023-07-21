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    Yetime engelliye müjde: Destek tutarı arttı! Kimler nasıl yararlanacak?

    İhtiyaç sahibi olan yüzde 40 ve üstü engelliler ile anne veya babası olmayan çocuklara yardım eli uzatılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, aylık 3 bin 191 lira maaş bağlıyor...

    Yetime-engelliye ayda 3.191 TL

    Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor.

    Desteğin tutarı da Temmuz ayı ile birlikte arttı. Bu yılın ilk yarısı için muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık 3 bin 191 lira 71 kuruş ödenecek.



    KİMLER ALIYOR?
    Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.

        Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek veya kız çocuğun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesiliyor.



        BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
        Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabiliyor.

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        Haberler Ekonomi Yetime engelliye müjde: Destek tutarı arttı! Kimler nasıl yararlanacak?
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