Yetime engelliye müjde: Destek tutarı arttı! Kimler nasıl yararlanacak?

Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor.
Desteğin tutarı da Temmuz ayı ile birlikte arttı. Bu yılın ilk yarısı için muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık 3 bin 191 lira 71 kuruş ödenecek.
KİMLER ALIYOR?
Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.