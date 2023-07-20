Emeklilik çalışma hayatını sürdüren işçiler için önemli bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Yaş ve prim günü şartlarını tamamlayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek gerekli belgeleri teslim ederek emekli olabiliyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik imkanı sağlıyor. Örneğin kadın çalışanlar 3 çocuk sahibi olduklarında toplamda 6 yıla kadar erken emeklilik imkanından faydalanabiliyor. Aynı şekilde, 20 ay askerlik yapmış olan erkekler de tam 2 yıl erken emeklilik hakkına sahip. Bu şekilde emeklilik için gereken yaş düşüyor ve erken emeklilik mümkün hale geliyor.
YAŞI GERİYE ÇEKİYOR
Askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe başlangıç tarihi askerlik süresince geriye doğru gidiyor.
Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.