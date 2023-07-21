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    • Ekonomi
    • 22.07.2023 09:22
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    • 22.07.2023 09:22
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    Tüm dünyanın kaderini değiştirecek proje! Dünyanın dört gözle beklediği keşif gerçekleşti

    Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan yöntemlerin çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik konusundaki sorunları, yeni ve güvenilir enerji kaynakları arayışını hızlandırdı. Nükleer enerji, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları bu süreçte öne çıkan seçenekler oldu. Ancak fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve nükleer santrallerin potansiyel tehlikeleri nedeniyle temiz, güvenli ve istikrarlı bir enerji kaynağına olan ihtiyaç daha da belirginleşti.

    Dünyanın dört gözle beklediği keşif! Tüm dünyanın kaderini değiştirecek projeyi hazırladılar

    Fransa'da inşa edilen ve dünyanın en büyük projelerinden birisi olarak olarak kabul edilen ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesi, füzyon enerjisinin kontrol edilmesi ve kullanılması için büyüleyici bir yöntem geliştiriyor. 35'ten fazla ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendisin bir araya geldiği bu devasa proje temiz, tehlikesiz ve istikrarlı bir enerji kaynağı olarak tanımlanan füzyon enerjisinin hayallerini gerçekleştiriyor.

    ITER projesi tüm bu ihtiyaçları karşılamak için devreye giren tarihin en çılgın projelerinden biri. Projenin amacı, füzyon reaksiyonunu kontrol etmek ve kullanmak için bir yöntem geliştirmektir. Bu yöntem bir bardak suyla bir varil petrolün verdiği enerjinin benzerini sağlayabilen füzyon enerjisidir.

    Devasa projede 35'ten fazla ülkenin katkısıyla bir milyon bileşen ve 10 milyon parça kullanılıyor. Bu, muazzam bir lojistik ve mühendislik zorluğu yaratıyor ancak başarıldığında dünya üzerinde temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağına ulaşılması açısından büyük bir adım atılacak.

        Füzyon enerjisi, dünya üzerindeki en verimli enerji kaynağı olarak bilinir ve ITER projesi, bu enerji kaynağının güvenli bir şekilde uygulanabileceğini kanıtlamak için deneysel nitelikte kabul edilir.

        Projenin toplam maliyeti 65 milyar doları aşıyor. Ancak bu yüksek maliyet, enerji kaynaklarındaki çeşitliliği artırarak ve sıfır karbon emisyonlu bir enerji kaynağı oluşturarak birçok açıdan değerlidir.

        ITER projesi gelecekte dünya için temiz, güvenilir ve istikrarlı bir enerji kaynağı oluşturarak enerji sektöründe devrim niteliğinde bir adım atmak için umut veriyor.
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            Haberler Ekonomi Tüm dünyanın kaderini değiştirecek proje! Dünyanın dört gözle beklediği keşif gerçekleşti
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