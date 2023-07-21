Tüm dünyanın kaderini değiştirecek proje! Dünyanın dört gözle beklediği keşif gerçekleşti

Fransa'da inşa edilen ve dünyanın en büyük projelerinden birisi olarak olarak kabul edilen ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesi, füzyon enerjisinin kontrol edilmesi ve kullanılması için büyüleyici bir yöntem geliştiriyor. 35'ten fazla ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendisin bir araya geldiği bu devasa proje temiz, tehlikesiz ve istikrarlı bir enerji kaynağı olarak tanımlanan füzyon enerjisinin hayallerini gerçekleştiriyor.