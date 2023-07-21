Tüm dünyanın kaderini değiştirecek proje! Dünyanın dört gözle beklediği keşif gerçekleşti

Fransa'da inşa edilen ve dünyanın en büyük projelerinden birisi olarak olarak kabul edilen ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesi, füzyon enerjisinin kontrol edilmesi ve kullanılması için büyüleyici bir yöntem geliştiriyor. 35'ten fazla ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendisin bir araya geldiği bu devasa proje temiz, tehlikesiz ve istikrarlı bir enerji kaynağı olarak tanımlanan füzyon enerjisinin hayallerini gerçekleştiriyor.
ITER projesi tüm bu ihtiyaçları karşılamak için devreye giren tarihin en çılgın projelerinden biri. Projenin amacı, füzyon reaksiyonunu kontrol etmek ve kullanmak için bir yöntem geliştirmektir. Bu yöntem bir bardak suyla bir varil petrolün verdiği enerjinin benzerini sağlayabilen füzyon enerjisidir.
Devasa projede 35'ten fazla ülkenin katkısıyla bir milyon bileşen ve 10 milyon parça kullanılıyor. Bu, muazzam bir lojistik ve mühendislik zorluğu yaratıyor ancak başarıldığında dünya üzerinde temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağına ulaşılması açısından büyük bir adım atılacak.