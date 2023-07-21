Temmuz ayı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Tahsis numarasına göre sorgula...

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için zamlı maaşlar hesaplara aktarılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? İşte detaylar...
EMEKLİ, MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Hem memur emeklilerine zam farkları hem de memurlar için seyyanen zam artışları bu ay içerisinde ödenmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş günlerinde yüzde 25 arttırılarak aylıklarını hesaplarında görebilecekler.
SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar 15 Temmuz'da aldıkları maaşlarında yüzde 17,55'lik enflasyon artışını gördüler. Bu artış 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için 14 günlük fark da alacaklar.
Ancak 8.077 TL'lik seyyanen artış kanunun yayımından sonra yürürlüğe girdiği için 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu yüzden 8.077 TL'lik seyyanen artışla ilgili bir fark oluşmadığından ilave ödeme olmayacak.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 25'lik zam farklarını yine bu ay içinde alacaklar.
MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.
SSK emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başladılar. Ayın 25'ine kadar tüm SSK emeklileri aylıklarını yüzde 25 artmış olarak alacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.