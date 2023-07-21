İkinci elde yeni dönem! Fahiş fiyata geçit verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2023 tarihine kadar yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı," İlan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu, yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının 15 Temmuz'dan itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlendi. Yapılan son incelemede, alınan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşıldı." ifadelerine yer verdi.

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