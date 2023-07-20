32 günlük kazanç listesi kalem kalem listelendi! Mevduat faiz oranları tepeden tırnağa yenilendi! ING, Ziraat, Akbank, TEB...

Banka mevduat faiz oranlarına olan ilgi giderek artıyor. Özellikle tasarruf sahipleri, mevduatlarını değerlendirirken en yüksek faiz veren bankaları araştırıyor ve seçenekleri değerlendiriyor. Temmuz ayı sonlarına doğru bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi ve bu güncellemelerle birlikte en yüksek mevduat faiz oranları ortaya çıktı.