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    • Ekonomi
    • 21.07.2023 09:18
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    • 21.07.2023 09:18
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    32 günlük kazanç listesi kalem kalem listelendi! Mevduat faiz oranları tepeden tırnağa yenilendi! ING, Ziraat, Akbank, TEB...

    32 günlük mevduat faiz oranlarına yönelik araştırmalar yatırımcıların getiri potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor. Bankaların müşteri çekmek amacıyla faiz oranlarını güncellemesi tasarruf sahiplerine cazip fırsatlar sunuyor. 32 günlük mevduat faiz oranlarında araştırmaların arttığı dönemde en yüksek faiz veren banka da belli oldu. Öte yandan banka mevduat faiz oranlarındaki güncellemeler ve en yüksek faiz veren banka bilgileri tasarruf sahiplerine karar verme sürecinde rehberlik ediyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Banka mevduat faiz oranlarına olan ilgi giderek artıyor. Özellikle tasarruf sahipleri, mevduatlarını değerlendirirken en yüksek faiz veren bankaları araştırıyor ve seçenekleri değerlendiriyor. Temmuz ayı sonlarına doğru bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi ve bu güncellemelerle birlikte en yüksek mevduat faiz oranları ortaya çıktı.

    AKBANK

    Vade Sonu Net Bakiye
    153.998 TL
    Yıllık Faiz Oranı
    % 32,00
    Net Kazanç
    3.998 TL

    CEPTETEB

    Vade Sonu Net Bakiye
    153.748 TL
    Yıllık Faiz Oranı
    % 30,00
    Net Kazanç
    3.748 TL

        ING

        Vade Sonu Net Bakiye
        154.373 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 35,00
        Net Kazanç
        4.373 TL

        YAPI KREDİ

        Vade Sonu Net Bakiye
        153.998 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 32,00
        Net Kazanç
        3.998 TL

        DENİZBANK

        Vade Sonu Net Bakiye
        153.998 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 32,00
        Net Kazanç
        3.998 TL
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            Trendyol Sanat
            Haberler Ekonomi 32 günlük kazanç listesi kalem kalem listelendi! Mevduat faiz oranları tepeden tırnağa yenilendi! ING, Ziraat, Akbank, TEB...
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