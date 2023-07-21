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    Kadınlara emeklilik desteği: Prim ve yaş avantajı geliyor! Çalışmada neler var?

    Emeklilikte hazırlığı yapılan yeni reform ile ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği verilecek. Anneler çocuk sayısına göre prim ve yaş avantajı elde edebilecek...

    Çığıl Ön Yener
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    Kadınlara emeklilik desteği

    EYT yasasının ardından emeklilikte yeni reformlar için kollar sıvandı. Bağ-Kur'luların prim şartını düşürecek çalışma sürerken, kadınlar için de birbiri ardına önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda ilk adım ev kadınlarıyla ilgili olacak.

    Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılayacağı model hızla hayata geçirilecek. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası desteğin kaynağını oluşturacak.

    AYDA 1.430 TL DEVLETTEN
    Bunun için yapılacak düzenlemenin Meclis'e sunulacak ilk torba teklifte yer alması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği verilecek. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet karşılayacak.

        Ev kadınları aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş yerine 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden devlet ev kadınlarına yıllık 17 bin 170 lira destek sağlamış olacak. Üstelik asgari ücret arttıkça sağlanan prim desteği de yükselecek.



        YAŞ DA MASADA
        Emeklilik reformu kapsamında bir düzenleme de 'yaş' için yapılacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Seçim beyannamesinde yer alan bu düzenlemenin detayları merak edilirken, Meclis'e Ekim ayında sunulacak torba tasarıda yer alıp almayacağı da heyecanla bekleniyor.

        Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model konuşuluyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilebilecek. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenecek. Eklenen bu primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanabilecek. Bu da 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.

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        Haberler Ekonomi Kadınlara emeklilik desteği: Prim ve yaş avantajı geliyor! Çalışmada neler var?
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