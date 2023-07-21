Kadınlara emeklilik desteği: Prim ve yaş avantajı geliyor! Çalışmada neler var?

EYT yasasının ardından emeklilikte yeni reformlar için kollar sıvandı. Bağ-Kur'luların prim şartını düşürecek çalışma sürerken, kadınlar için de birbiri ardına önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda ilk adım ev kadınlarıyla ilgili olacak.
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılayacağı model hızla hayata geçirilecek. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası desteğin kaynağını oluşturacak.
AYDA 1.430 TL DEVLETTEN
Bunun için yapılacak düzenlemenin Meclis'e sunulacak ilk torba teklifte yer alması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği verilecek. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet karşılayacak.