İkinci el otomobilden sonra sıra motosiklette!

İkinci el araçların satış fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi, yapılan yasal düzenleme ile 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı.
Motosiklet piyasası için de geçerli olan bu karar 15 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Ancak bazı internet sitelerinde ikinci el motosikletlerin sıfır fiyatı üstünde satıldığı görüldü.
Motosiklet, Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 191 bin lirayken aynı modelin ikinci eli ise internet sitelerinde ortalama 240 bin liraya satılıyor. Motosiklet satıcılarına göre sıfır motosikletin olmaması ikinci el fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri İkinci el fiyatlarının düşmesinin, piyasada sıfır motosikletlere kolay ulaşılması ile mümkün olabileceğini söylüyor.
Motosiklet Endüstrisi Derneği(MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, sıfır motosikletin piyasada olmaması nedeniyle ikinci el motosiklet fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "2023 yılında pazar yüzde 144,3 oranında büyüdü. Bu önemli bir büyüme oranı. Geçen sene ilk 5 ayda 144 bin motor satılırken bu sene 336 bin motosiklet satıldı. Bu sadece ilk 5 ayın rakamları. Bu yıl sonunda 650-700 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii ürüne olan bu talebin getirdiği bir 2. elde fiyat yüksekliği var. Bu şikayetler her yerden geliyor. Ancak MOTED üyelerimizin ikinci elde fabrika fiyatının üstünde bir şeyi satmaları zaten söz konusu değil.
Bu daha çok bayiden aldığı motosikleti, müşterinin kendisi yüksek fiyatta satmasıyla oluşuyor. Burada tabii önemli olan şu. Bu ürün bulunabilirliği az olduğu için, yani talep çok olduğundan sıfır fiyatın üstünde 2. elde bir fiyat artışına neden oluyor. 2023 yılında fiyatların artmasındaki önemli neden de şu, kurdaki inanılmaz yükseliş. Şimdi bir bayi ürününü birim fiyatı 100 liraya aldıysa, kurdan dolayı bir sonraki ürünü zaten daha zamlı alıyor. Fabrika fiyatından yüksek gibi belki gözüküyor bazı ürünler ama bir sonra alacağı ürünün fiyatı daha yüksek. Dolayısıyla bazı yetkili satıcılar burada alacağı ürünün fiyatı yüksek olduğu sürece satacağı elindeki ürünü de yüksek satabiliyor. Burada bunu devletimiz engellemesi için sıfır fiyatının üstünde ikinci el olmayacağını söylüyor, doğru. MOTED'in etik kuralları gereği bütün firmalar uymak zorunda zaten, uyuyor da. Geçen seneye oranla fiyatlar yüzde 50 oranında artmış durumda neredeyse en az. Böyle düşük markalarda 50 bin liradan yükseldikçe 200 bin liraya kadar giden halk tipi dediğimiz, 125 CC'ye kadar olan ürünlerin fiyatları 50 bin liradan 200 bin liraya kadar değişiklik gösteriyor. Sıfır motor fiyatlarından bahsediyoruz. 2. elde fiyatların yükselmesi bir şikayet değil de yani şöyle sıfır fiyatından yüksek ürün bilgileri bize de geliyor. Bunun önlenmesinin tek şartı, burada üretimle birlikte başlayacak ürün bulunabilirliğinin artmasıyla bu şikayetin de ortadan kalkacağını ön görüyoruz" dedi.