İkinci el otomobilden sonra sıra motosiklette!

YATIRIM AMAÇLI ALANLAR VAR

Motosiklet bayisi işletmecisi Emrah Çizmecioğlu, ikinci el motor fiyatlarının sıfır motor fiyatından yüksek olduğunu söyleyerek, "Biz bu konuyla ilgili çok muzdaribiz aslında. Çünkü müşteriler artık mal almaktan ya da gelip burada motor bakmaktan çekiniyorlar. Çünkü biliyorlar ki sıfır fiyatından daha yükseğiz.

Yüksek olmasının nedeni biz değiliz. Piyasadaki al satçılar ve herkes bunu bir yatırım aracı olarak görüyor insanlar, kendisi motor alıyor. İşte bir ay bekletip şu fiyata satarım. İki ay bekletirim şu fiyata satarım diye düşündükleri için, biz bu işi yapanlar mağduruz açıkçası. Örnek vereyim mesela; şu motor şu anda bizde 300 bin lira ama dışarıda listesinde 280-290 bin lira. Ama biz bunu takastan aldığımız için ve müşteri de artık piyasayı araştırdığı için fiyatlar yüksek oluyor. Yani yüksek alıp, yüksek satmak bizim suçumuz değil. Aslında müşteri gelince bizimle pazarlık yapıp ve fiyatı kendisi belirlemek istediği için yüksek alıyoruz. Çözümü ülkeye daha çok mal girmesi, dövizin düşmesi ve tüketicinin bilinçli olması başka bir şansımız yok. Bayidekinin yüksek olmasının nedeni döviz kuru ve malın az olması. Onun bir karşılığı var ama ikinci elin yüksek olmasının bir karşılığı yok. Çünkü ikinci elde daha çok mal dönüyor. Şu an sıfır satanın elinde mal yok. İkinci eldeki adam da, 'Bu fiyat yükseldi benim bunu hemen satmam lazım' diyor, satıyor. Yerine mal koyamıyor yine fiyat yükseliyor. Yani bir kısır döngü gibi düşünün bunu. Arz talep meselesi. İkinci elde şu anda daha çok bir talep var; ama fiyatlar yüksek. Yani sıfır motorun olmaması ikinci eli yükseltiyor. Normal biz büyük CC'li motorlara biniyoruz. Ortalama bir motorun fiyatı 400-500 bin liradan başlıyor. 1.5-2 milyona kadar çıkıyor. 600 CC ile bin 800 CC arası. Yani yapılan kanunların motosiklet için de uygulanmasını bizim için uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü biz esnaflar artık bitiyoruz. Bizim adımız çıkıyor. Onun için bizim için de bir kanun çıkarsa seviniriz" diye konuştu.