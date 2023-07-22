250 bin TL'lik eski banknotta bu detayı fark eden yaşadı! Sandıkları tek tek kurcalayın! Eğer bulursanız...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Uzun bir süredir saklanan ve üzerinde özel bir basım hatası bulunan nadir bir banknot bir banknot koleksiyoncusu tarafından ortaya çıkarıldı. Banknot üzerindeki hatanın değerli bir koleksiyon eşyası haline gelebileceğine inanan vatandaş yıllar boyunca sabırla bekleyerek 250 bin TL'lik banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor. Bu banknotun üzerindeki hatanın değerli bir koleksiyon eşyası haline gelebileceğine inanan vatandaş sabırla bekledi ve şimdi ise 250 bin liralık banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor.