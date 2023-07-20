THY'den 10 ülkede tanıtım atağı! Bedava biletle Uzakdoğu Şanlıurfa’ya taşınacak!

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Ahmet Bolat'ın tanıtım atağı hakkında verdiği bilgileri köşesine taşıdı.

İşte o yazı:

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) zengin turisti ülkeye çekerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de gelirini daha da artırmak için büyük bir tanıtım turu başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ortaklığıyla, aralarında ABD, Kanada, Singapur, Güney Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Malezya, Endonezya, Avustralya'nın da olduğu 10 ülke belirlendi. THY, bu ülkelerde turizm paydaşlarıyla etkinlikler düzenliyor. Etkinlik öncesinde ise TGA gidilen ülkelerin global basınında Türkiye tanıtımı yapıyor. Seul ve Tokyo'da düzenlenen etkinlikte hem projeyi anlatan hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Güney Kore, Japonya ve Singapur'daki turist, kültür ve tarihe meraklı. Bu ülkelerin turisti 3 bin dolardan fazla para harcıyor. 10 ülkeden 10 milyon turist gelse, 3'er bin dolar bıraksa, 30 milyar dolar eder. Hedefimiz bu" dedi.