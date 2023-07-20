1800 ila 3600 gün primi olanlar için tablo çıkarıldı! 10 yıl sigortası olan o kişilere erken emeklilik müjdesi verildi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği şartları yerine getiren kişiler için 10 yıl sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu imkan belirli koşulları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırarak erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlıyor. Bu konuda SGK'nın belirlediği şartlar ve prosedürler emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin evraklarını teslim etmeleri durumunda hızlı bir şekilde emekli maaşı almalarını sağlıyor. Bu düzenlemeyle 10 yıl sigortalılık süresini tamamlayan ve diğer şartları yerine getiren kişilere erken emeklilik fırsatı sağlanıyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
(Erkek çalışanlar için emeklilik tablosu)
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.