Memura kira yardımı emekliye ek zam: Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Neler karara bağlanacak?

Bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız. Görüşmelerde, maaş artışı kadar sosyal haklarda da ısrarcı olacağız. Bu doğrultuda kapsayıcı bir içeriğe sahip teklif dosyamızda mühendisler, müdürler, şefler, genel idari hizmetler sınıfı ve diğer teknik personel başta olmak üzere tüm grupların taleplerine yer verdik. Memur emeklilerini de düşünerek, emeklilerin aylıklarını artıracak teklifleri de sözleşme masasına taşıyacağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN