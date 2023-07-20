Memura kira yardımı emekliye ek zam: Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Neler karara bağlanacak?

4 Milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi Ağustos ayına kilitlendi.
Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca sürecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memurların ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarında hem maaşlarına yansıtılacak artışlar hem de mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. Görüşmelerde, memurları ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.
120 TEKLİF SUNULACAK
Toplu sözleşmeye sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere önceki gün Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nu topladı.