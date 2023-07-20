Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu! Dönüşüme rekor başvuru





ANTALYA'YA 18 GÜNDE 1.5 MİLYON TURİST GELDİ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 514 bin 216 olduğunu söyledi. 1 Ocak-18 Temmuz'da kente hava yoluyla 7 milyon 37 bin 883 turist geldiğini vurgulayan Yazıcı, Antalya'da bu yıl turizm verilerindeki artışın devam ettiğini belirtti. Yazıcı, "1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 514 bin 216 olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 373 bin 704 olarak gerçekleşti. Turizmde 'rekorlar yılı' olarak tabir edilen 2019'da ise aynı tarihlerde 1 milyon 487 bin 528 turist şehri hava yoluyla ziyaret etti" dedi.



FUZUL HALKA AÇILIYOR

Fuzul GYO, halka arz için SPK onayını aldı. Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, "Gayrimenkul sektöründeki deneyimimizi halkımızla paylaşacağız. Çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve ulaşılabilir projelerimizin sayısını artırıp hem gayrimenkul hem de sermaye piyasaları yatırımcılarının ilk tercihi olacağız" dedi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Fuzul GYO, "FZLGY" hisse koduyla işlem görecek ve hisse fiyatı 8,90 lira olarak satışa sunulacak.

AKTİM ÇARŞI'DA LANSMAN HAZIRLIĞI

Bilgiçler Yapı'nın İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirmeye hazırlandığı AKTİM Çarşı projesinin detayları açıklandı. 338 bağımsız bölümden oluşacak olan AKTİM Çarşı projesi, Eylül ayında lansmana çıkıyor. Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, "Projemiz, her iş modeline uygun ticari dükkanlar ve ofislerden oluşuyor" diye konuştu. Projenin henüz ön talep sürecine başlamadığını belirten Bilgiç, "Satışa kapalı olmamıza rağmen önceki projelerimizden mülk edinen iş insanları, Bayrampaşa'dan da satın alma yapmak istiyor" dedi.



40 EUROYA OTOBÜSLE AVRUPA TURU

İstanbul'dan Avrupa ülkelerine otobüsle yolculuğa talep arttı. Otobüs firmaları, yaz döneminde İstanbul'dan her gün Avrupa'nın birçok ülkesine 80 ila 100 arasında sefer düzenliyor. Büyük İstanbul Otogarı ile Aksaray Avrupa Garajı başta olmak üzere farklı noktalardan Almanya, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi birçok ülkeye yolcular otobüsle seyahat ediyor.

Bİlet fiyatları Balkanlar'a 40 eurodan başlarken, Almanya'nın farklı kentlerine yolculuk yapacaklar, şehre göre 100 ila 160 euro arasında ücret ödüyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, "Uçak bileti fiyatlarındaki artıştan dolayı sefer sayılarımız arttı. İlgi çok yoğun" dedi.



DEV ŞİRKETLERE SALDIRI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Mivento Bilişim Şirketi'ne ait bir sunucuya siber saldırı yapılması sonucunda çok sayıda şirketin çalışanlarına ait kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. İhlalden Vodofone'un bayi çalışanlarına ait ' verileri etkilendi. İhlalden etkilenen kişi sayısının 26 bin 698 olduğu belirtilirken, kayıt sayısının 102 bin 780 olduğu ifade edildi. Toyota'da çalışan 286, Renault Mais'te çalışan 4 bin 776, Anadolu Isuzu'da çalışan bin 113 kişi ile Çelik Motor'da çalışan 2 bin 242 kişinin TC numara, ad, soyad bilgileri ele geçti. (Barış ŞİMŞEK)