Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu! Dönüşüme rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı. Megakentin deprem açısından dünyada en riskli 10 büyükşehir arasında yer aldığını belirten Özhaseki, son 11 senede 800 bine yakın konutun dönüştürüldüğünü vurguladı. İncelemeler kapsamında Anadolu yakasında 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini aktaran Özhaseki, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz" dedi. 'Yarısı Bizden' kampanyasına yoğun talep olduğunu da açıklayan Özhaseki, bu kapsamda 1 milyon 20 bin bağımsız bölüm için müracaat aldıklarını söyledi. Deprem bölgesinde bugüne kadar 179 bin konut ihalesinin tamamlandığını, bunların yüzde 90'ında ise inşa sürecinin başladığını müjdeleyen Özhaseki, "Büyük bir bölümünü bu senenin sonuna doğru teslim edeceğiz" diye konuştu.
40 SAATTE 37 BİN MÜRACAAT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu rakamın 319 bine çıkarılmasını istediğini dile getiren Özhaseki, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü aktardı. Özhaseki, deprem bölgesindeki 'Yerinde Dönüşüm'projesine ilk 40 saatte 36 bin 825 başvuru geldiğini ifade etti.
BELGESEL YAYINDA
2020 yılında çıkan yangında harap olan 358 yıllık Vaniköy Camii'nin inşa ve ihyasını 18 aylık titiz bir çalışma ile tamamlayan Kalyon Vakfı çalışmaları bir belgesel haline getirdi. Yönetmenliğini Vedat Atasoy'un, anlatımını ise oyuncu Yetkin Dikinciler'in üstlendiği belgeselde; Hayri Fehmi Yılmaz ve Saffet Emre Tonguç caminin tarihi önemini aktarıyor. Küllerinden doğan Vaniköy Camii belgeselinin ilk gösterimi dün akşam TRT Belgesel'de yayımlandı. Belgesel Kalyon Holding yotube kanalında da izlenebilecek.
ALTINDA YENİ REKOR
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı öncesinde ons altın 1.981 dolar seviyesini gördü. Fed'in bu toplantıda 25 baz puan artırmasının kesin olarak görüldüğünü belirten uzmanlar, bundan sonraki dönem için verilecek faiz artırımının azalacağı mesajının altın fiyatlarını yukarı çekeceğini söyledi. İç piyasada da gram altın rekor kırdı. Gram altın iç piyasada gün içinde bin 734 lirayı gördü. Kapalıçarşı kuyumcuları, altına olan talebin yüksek olduğunu söyledi. Kuyumcular, gümüşe de son dönemde yatırımcı tarafından ilginin yükseldiğini kaydetti.