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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu! Dönüşüme rekor başvuru

    Bakan Özhaseki İstanbul’da Yarısı Bizden’e 1 milyon bağımsız bölüm için başvurulduğunu belirtti. İşte sizler için derlediğimiz 20 Temmuz tarihli ekonomi haberleri...

    Dönüşüme rekor başvuru

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı. Megakentin deprem açısından dünyada en riskli 10 büyükşehir arasında yer aldığını belirten Özhaseki, son 11 senede 800 bine yakın konutun dönüştürüldüğünü vurguladı. İncelemeler kapsamında Anadolu yakasında 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini aktaran Özhaseki, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz" dedi. 'Yarısı Bizden' kampanyasına yoğun talep olduğunu da açıklayan Özhaseki, bu kapsamda 1 milyon 20 bin bağımsız bölüm için müracaat aldıklarını söyledi. Deprem bölgesinde bugüne kadar 179 bin konut ihalesinin tamamlandığını, bunların yüzde 90'ında ise inşa sürecinin başladığını müjdeleyen Özhaseki, "Büyük bir bölümünü bu senenin sonuna doğru teslim edeceğiz" diye konuştu.



    40 SAATTE 37 BİN MÜRACAAT
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu rakamın 319 bine çıkarılmasını istediğini dile getiren Özhaseki, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü aktardı. Özhaseki, deprem bölgesindeki 'Yerinde Dönüşüm'projesine ilk 40 saatte 36 bin 825 başvuru geldiğini ifade etti.



    BELGESEL YAYINDA
    2020 yılında çıkan yangında harap olan 358 yıllık Vaniköy Camii'nin inşa ve ihyasını 18 aylık titiz bir çalışma ile tamamlayan Kalyon Vakfı çalışmaları bir belgesel haline getirdi. Yönetmenliğini Vedat Atasoy'un, anlatımını ise oyuncu Yetkin Dikinciler'in üstlendiği belgeselde; Hayri Fehmi Yılmaz ve Saffet Emre Tonguç caminin tarihi önemini aktarıyor. Küllerinden doğan Vaniköy Camii belgeselinin ilk gösterimi dün akşam TRT Belgesel'de yayımlandı. Belgesel Kalyon Holding yotube kanalında da izlenebilecek.



    ALTINDA YENİ REKOR
    ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı öncesinde ons altın 1.981 dolar seviyesini gördü. Fed'in bu toplantıda 25 baz puan artırmasının kesin olarak görüldüğünü belirten uzmanlar, bundan sonraki dönem için verilecek faiz artırımının azalacağı mesajının altın fiyatlarını yukarı çekeceğini söyledi. İç piyasada da gram altın rekor kırdı. Gram altın iç piyasada gün içinde bin 734 lirayı gördü. Kapalıçarşı kuyumcuları, altına olan talebin yüksek olduğunu söyledi. Kuyumcular, gümüşe de son dönemde yatırımcı tarafından ilginin yükseldiğini kaydetti.

        UZAKDOĞU'DAN ŞANLIURFA'YA KÖPRÜ
        Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) zengin turisti ülkeye çekerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de gelirini artırmak için büyük bir tanıtım turu başlattı. Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ortaklığıyla aralarında ABD, Kanada, Singapur, Güney Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Malezya, Endonezya, Avustralya'nın da olduğu 10 ülke belirlendi. THY, bu ülkelerde turizm paydaşlarıyla etkinlikler düzenliyor.



        HEDEF 30 MİLYAR DOLAR
        Seul ve Tokyo'da düzenlenen etkinlikte soruları cevaplayan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Güney Kore, Japonya ve Singapur'daki turistin en önemli özelliği kültür ve tarihe meraklı olmaları... Bu ülkelerin turisti 3 bin dolardan fazla para harcıyor. 10 ülkeden 10 milyon turist gelse, 30 milyar dolar eder" dedi. Güney Kore, Japonya ve Singapur yolcularının yüzde 75-80'inin transit yolcu olduğunu belirten Bolat, şöyle konuştu: "Avrupa'nın birçok noktasından gelip ülkelerine gidiyorlar. Bunların ülkemiz turizmine katkısı yok, THY'ye de çok az... Amacımız bu yüzde 70-80 transit yolcuyu tersine çevirmek. Güney Kore'den de Japonya'dan da gelen turist sayısı bir dönem 200 binlerin üzerine çıktı. Biz potansiyeli artırmak için bu ülkelerde etkinlikler düzenliyoruz. Medeniyetin doğduğu yer olduğu düşünülen Taş Tepeler'i Prof. Dr. Necmi Karul hocamız anlatıyor. Buralarda 2-3 günlük programlar hazırlamayı düşünüyoruz. Oralara yatırım yapmaları için otel sahipleriyle de görüşüyoruz. Uzakdoğu'dan gelen misafirlerimize Şanlıurfa gidiş-dönüş uçak biletini de bedava verelim diyoruz."

        TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ
        Seul ve Tokyo'da düzenlenen etkinlikte konuşan Ahmet Bolat, "Türkiye'yi daha fazla keşfedin, dünyanızı genişletin" diyerek iki ülke vatandaşlarını ülkemize davet etti. THY'nin kapasitesinin geçen yıla göre yüzde 17 arttığını, 2019'un yüzde 10-11 üzerine çıktıklarını aktaran Bolat, "Geçen yılki gibi güzel bir kâr planlıyoruz" ifadesini kullandı. (DİLEK GÜNGÖR)

        HAVADA YENİ TAİRİFE
        İç hatlarda tek yönde uçuşlarda uygulanan tavan fiyat yaklaşık yüzde 43'lük artışla bin 150 liradan bin 650 liraya yükseltildi. Havayolu şirketleri böylece iç hat uçuşlarında bu fiyatın üstüne çıkamayacak. Tavan fiyatın yükselmesinin ardından havayolu şirketleri çeşitli noktalara bin 650 liraya bilet satışına başladı.

        Sİvil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013'te iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309, 2017 yılında ise 352 lira olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücret 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat, daha sonra bin 150 liraya revize edilmişti. İç hat business sınıfında ve dış hatta ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.



            ANTALYA'YA 18 GÜNDE 1.5 MİLYON TURİST GELDİ
            Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 514 bin 216 olduğunu söyledi. 1 Ocak-18 Temmuz'da kente hava yoluyla 7 milyon 37 bin 883 turist geldiğini vurgulayan Yazıcı, Antalya'da bu yıl turizm verilerindeki artışın devam ettiğini belirtti. Yazıcı, "1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 514 bin 216 olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 373 bin 704 olarak gerçekleşti. Turizmde 'rekorlar yılı' olarak tabir edilen 2019'da ise aynı tarihlerde 1 milyon 487 bin 528 turist şehri hava yoluyla ziyaret etti" dedi.

            FUZUL HALKA AÇILIYOR
            Fuzul GYO, halka arz için SPK onayını aldı. Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, "Gayrimenkul sektöründeki deneyimimizi halkımızla paylaşacağız. Çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve ulaşılabilir projelerimizin sayısını artırıp hem gayrimenkul hem de sermaye piyasaları yatırımcılarının ilk tercihi olacağız" dedi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Fuzul GYO, "FZLGY" hisse koduyla işlem görecek ve hisse fiyatı 8,90 lira olarak satışa sunulacak.

            AKTİM ÇARŞI'DA LANSMAN HAZIRLIĞI
            Bilgiçler Yapı'nın İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirmeye hazırlandığı AKTİM Çarşı projesinin detayları açıklandı. 338 bağımsız bölümden oluşacak olan AKTİM Çarşı projesi, Eylül ayında lansmana çıkıyor. Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, "Projemiz, her iş modeline uygun ticari dükkanlar ve ofislerden oluşuyor" diye konuştu. Projenin henüz ön talep sürecine başlamadığını belirten Bilgiç, "Satışa kapalı olmamıza rağmen önceki projelerimizden mülk edinen iş insanları, Bayrampaşa'dan da satın alma yapmak istiyor" dedi.

            40 EUROYA OTOBÜSLE AVRUPA TURU
            İstanbul'dan Avrupa ülkelerine otobüsle yolculuğa talep arttı. Otobüs firmaları, yaz döneminde İstanbul'dan her gün Avrupa'nın birçok ülkesine 80 ila 100 arasında sefer düzenliyor. Büyük İstanbul Otogarı ile Aksaray Avrupa Garajı başta olmak üzere farklı noktalardan Almanya, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi birçok ülkeye yolcular otobüsle seyahat ediyor.
            Bİlet fiyatları Balkanlar'a 40 eurodan başlarken, Almanya'nın farklı kentlerine yolculuk yapacaklar, şehre göre 100 ila 160 euro arasında ücret ödüyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, "Uçak bileti fiyatlarındaki artıştan dolayı sefer sayılarımız arttı. İlgi çok yoğun" dedi.

            DEV ŞİRKETLERE SALDIRI
            Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Mivento Bilişim Şirketi'ne ait bir sunucuya siber saldırı yapılması sonucunda çok sayıda şirketin çalışanlarına ait kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. İhlalden Vodofone'un bayi çalışanlarına ait ' verileri etkilendi. İhlalden etkilenen kişi sayısının 26 bin 698 olduğu belirtilirken, kayıt sayısının 102 bin 780 olduğu ifade edildi. Toyota'da çalışan 286, Renault Mais'te çalışan 4 bin 776, Anadolu Isuzu'da çalışan bin 113 kişi ile Çelik Motor'da çalışan 2 bin 242 kişinin TC numara, ad, soyad bilgileri ele geçti. (Barış ŞİMŞEK)

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            Haberler Ekonomi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu! Dönüşüme rekor başvuru
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