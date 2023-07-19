Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sefer sayısı artırılıyor

KARŞILIKLI 8 SEFER

Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için hatta 11 Ağustos'tan itibaren cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: