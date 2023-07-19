Yatırımcının gözü borsada! Yerli yatırımcının pay senedi varlıkları yüzde 156 oranında arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, son 1 yılda yüzde 156 artarak Haziran sonunda 1 trilyon 936 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarında bu yılın ilk yarısındaki artış ise Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim belirsizliklerinin de etkisiyle yüzde 5.5 ile sınırlı kaldı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 917.6 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 1 trilyon 18,4 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait.
4.5 MİLYON YATIRIMCI
Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. 2022 sonunda 3 milyon 783 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, 6 ayda yaklaşık 689 bin artarak 2023'ün Haziran ayı sonunda 4 milyon 472 bine çıktı. Pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise geçen yılın sonuna göre 670 bin artarak Mayıs sonu itibarıyla 3 milyon 772 bine yükseldi.
YABANCI DA KATLADI
Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 10 trilyon 760 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 1 yılda yüzde 67 artarak Haziran sonu itibarıyla 17 trilyon 967 milyar liraya yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yıllık bazda yüzde 100, son 6 ayda ise yüzde 19.5 oranında artarak Haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 586 milyar liraya çıktı.
22 HALKA ARZ
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2023'ün ilk yarısında 22 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26.4 milyar lira toplandı.
6.636 PUANI GÖRDÜ
BIST 100 endeksi, dün güne yüzde 0.55 yükselişle rekor seviye olan 6.636,70 puandan başladı. Endeks günü ise yüzde 3.57 kayıpla 6.365 puandan tamamladı.
DÖNÜŞÜMDE İSTANBUL'A ÖZEL BiRiM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için İstanbul'da özel bir birim kurulacağını duyurarak, 350 bin yeni konut yapılacağını söyledi. Özhaseki, "İstanbul için özel bir birim kuracağız, başka çaresi yok. Yani İstanbul'da bu işi biraz daha pratikleştirecek, çok hızlı davranabileceğimiz, işi insanların gönlüne bırakmayacağımız bir ortama doğru getirmek durumundayız" dedi. İstanbul'da 5 nokta 8 milyon bağımsız birim olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Risk taşıyan ne kadar birim var? 1.5 milyon, 4'te 1'i risk taşıyor. İstanbul'da rezerv alanlara bir an önce sağlam konutlar yapacağız. Etraftaki ilçelerde en riskli yapıları oraya taşıyacağız. Anadolu yakasında 150 bin konutluk, Avrupa yakasında da 200 bin konutluk yer tespit ettik. İstanbul'da rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız" açıklamasında bulundu.