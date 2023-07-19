Yatırımcının gözü borsada! Yerli yatırımcının pay senedi varlıkları yüzde 156 oranında arttı

4.5 MİLYON YATIRIMCI

Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. 2022 sonunda 3 milyon 783 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, 6 ayda yaklaşık 689 bin artarak 2023'ün Haziran ayı sonunda 4 milyon 472 bine çıktı. Pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise geçen yılın sonuna göre 670 bin artarak Mayıs sonu itibarıyla 3 milyon 772 bine yükseldi.



YABANCI DA KATLADI

Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 10 trilyon 760 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 1 yılda yüzde 67 artarak Haziran sonu itibarıyla 17 trilyon 967 milyar liraya yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yıllık bazda yüzde 100, son 6 ayda ise yüzde 19.5 oranında artarak Haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 586 milyar liraya çıktı.



22 HALKA ARZ

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2023'ün ilk yarısında 22 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26.4 milyar lira toplandı.



6.636 PUANI GÖRDÜ

BIST 100 endeksi, dün güne yüzde 0.55 yükselişle rekor seviye olan 6.636,70 puandan başladı. Endeks günü ise yüzde 3.57 kayıpla 6.365 puandan tamamladı.