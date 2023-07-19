Unutanın para alma hakkı yanıyor! SGK'dan bir defalığına 72.177,78 TL alabilirsiniz! T.C Kimlik son hanesi 0,2,4,6,8 olan herkes...

Doğum iznine çıkan çalışan anneler bu dönemde maaşlarını almaya devam ediyor. İşverenler çalışan annelere doğum izninde oldukları süre boyunca maaşlarını ödüyor ve bu maaşların tutarı annenin normal çalışma koşullarında aldığı maaşa göre belirleniyor. Dolayısıyla annelerin doğum iznindeki maaşları normal maaşlarının bir kısmını oluşturuyor.
112 GÜNÜ KAPSIYOR
Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.
MAAŞA GÖRE FARKLI
Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek. Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artacak. Brüt maaşı 15 bin lira olan annenin iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olurken, 20 bin lira olana da 49 bin 778 lira ödeme yapılıyor. İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor.