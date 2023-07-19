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    • Ekonomi
    • 20.07.2023 09:29
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    • 20.07.2023 09:29
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    Tarlanın ortasında çılgın keşif gerçekleştirildi! Bulunan hazineye paha biçilemiyor

    Kentucky eyaletine bağlı Louisville şehrindeki bir sikke koleksiyoncusu olan Byrd Saylor yaptığı açıklamada, koleksiyonun nadir bulunmasının nedeninin İç Savaş döneminde altın sikke üretiminin sınırlı olmasından kaynaklandığını belirtti. Saylor, insanların savaş dönemlerinde paralarını güvende tutmak için gömmelerinin olağan bir durum olduğunu söyledi ve bu koleksiyonun çevresindeki gizemin sikkelerin yüksek fiyattan satılmasına katkı sağladığını ifade etti.

    Tarlanın ortasında çılgın keşif! Eşsiz hazineye paha biçilemiyor

    ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir mısır tarlasında madeni para koleksiyoncuları tarafından büyük bir altın hazine bulunduğu açıklandı. Koleksiyoncular, ABD İç Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen 700'den fazla altın sikkeyi keşfettiklerini duyurdu. Bu nadir koleksiyonun günümüzde milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 150 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen bu hazinenin bulunması koleksiyoncular arasında büyük heyecan yarattı.

    TARLANIN ORTASINDA BULUNDU

    ABD'de madeni para koleksiyoncuları Kentucy elateinde bir mısır tarlasında altın hazine bulduklarını açıkladı.

    Keşfedilen sikkelerin kirlilikten temizlendikten sonra uzmanlar tarafından bozulmamış durumda olduğu tespit edildi. Sikkeler, sertifikalandırma ve derecelendirme için Numismatic Guaranty Company'e gönderildi.

        Bazı sikkelerin kısa bir süre dolaşımda olduğu ve diğerlerinin ise hiç kullanılmamış olabileceği belirtildi.

        Hazineyi bulan kişi ve keşfedilen yerin ayrıntıları gizli tutuluyor. Ancak, bu nadir koleksiyonun isteyen kişiler tarafından satın alınabileceği ifade ediliyor.

        Altın sikke koleksiyonu, tarih ve değeri açısından büyük bir öneme sahip olduğundan koleksiyoncular arasında büyük heyecan yarattı.

            Byrd Saylor adında bir sikke koleksiyoncusu olan Louisville şehrindeki bir kişi "Bu koleksiyonun nadir bir bulgu olmasının nedeni, iç savaş sırasında altın sikke üretiminin oldukça kısıtlı olmasıdır" şeklinde konuştu.
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            Haberler Ekonomi Tarlanın ortasında çılgın keşif gerçekleştirildi! Bulunan hazineye paha biçilemiyor
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