Tarlanın ortasında çılgın keşif gerçekleştirildi! Bulunan hazineye paha biçilemiyor

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir mısır tarlasında madeni para koleksiyoncuları tarafından büyük bir altın hazine bulunduğu açıklandı. Koleksiyoncular, ABD İç Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen 700'den fazla altın sikkeyi keşfettiklerini duyurdu. Bu nadir koleksiyonun günümüzde milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 150 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen bu hazinenin bulunması koleksiyoncular arasında büyük heyecan yarattı.