Fahiş fiyata geçit yok! 369 Firmaya 152.9 milyon TL ceza





MARKETLER YAKALANDI

Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli bir markete 74 bin 303,5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 lira olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945,5 lira idari para cezası verildi.

ETİKET OYUNU

Bazı kötü niyetli esnafın gıda fiyatlarının etiketlerinde oynadığına yönelik ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde ise ilk 6 ayda 25 bin 409 işyerinde 584 bin 953 adet üründen aykırılık tespit edilen 15 bin 894 adet ürün için toplam 14 milyon 991 bin 883 lira idari para cezası uygulandı.