Fahiş fiyata geçit yok! 369 Firmaya 152.9 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bu yılın ilk 6 ayında 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi" denildi. Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlık müfettişleri ve il müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayisine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verildi. (Barış ŞİMŞEK)
MARKETLER YAKALANDI
Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli bir markete 74 bin 303,5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 lira olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945,5 lira idari para cezası verildi.
ETİKET OYUNU
Bazı kötü niyetli esnafın gıda fiyatlarının etiketlerinde oynadığına yönelik ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde ise ilk 6 ayda 25 bin 409 işyerinde 584 bin 953 adet üründen aykırılık tespit edilen 15 bin 894 adet ürün için toplam 14 milyon 991 bin 883 lira idari para cezası uygulandı.