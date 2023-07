Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru! Borsa 6.603 puanla tarihi zirveye çıktı!

G20 BULUŞMASI

G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısı Hindistan'da başladı. Bakan Şimşek, burada ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

KAMUDA TASARRUF

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildi. Buna göre, taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek. Genelgeye göre, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamalar gözden geçirilecek. Kurumlar, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek. Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.



İHALE UYARISI

Faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmayacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurlar dahil edilmeyecek. Kamu kurumları temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak. (Hazal ATEŞ)



YERLİ ÜRETİCİDEN TIRAN ÇIKARMASI

ve mutfak eşyaları sektöründe her yıl Zuchex ve Host Istanbul fuarlarını organize eden Tarsus Fuarcılık, yerli üreticiyi bu kez Balkanlara taşıyor. Firma, NO ON Fuarcılık ile birlikte, 9-11 Kasım'da Tiran'da HOST The Balkans Housewares Sourcing Türkiye fuarını düzenleyecek. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden binlerce satın almacı, 150'den fazla Türk markası ile bu fuarda bir araya gelecek. Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, fuarın, Türk üretici markalar için yeni ticaret kanallarına erişim ve alternatif pazarlara açılmak için önemli fırsat olacağını söyledi.