Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru! Borsa 6.603 puanla tarihi zirveye çıktı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekorlarına devam ediyor. Yılın ilk yarısında yaşanan deprem felaketi ve seçim belirsizliği nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen endeks, seçimlerin ardından yükseliş trendini sürdürüyor. Seçim öncesi 4.311,41 puana kadar gerileyerek 2023'ün en düşük seviyesini test eden BIST 100 endeksi, seçim sonrası yakaladığı yükseliş ivmesiyle yaklaşık yüzde 53 değer kazanarak dün 6.603 puanla tarihi zirvesine çıktı.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti ve devamında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında olduğu haftaya rekorla başlayan endeks, günü ise yüzde 2.53 yükselişle 6.600 puandan tamamladı. Dolar kurundaki yükselişin döviz geliri yüksek şirketleri olumlu etkilemesinin beklendiğine işaret eden analistler, borsadaki yükseliş eğiliminin yılın 2. yarısında atılacak adımlar ve yabancı yatırımcıların da ilgisiyle devam edebileceğini kaydetti.
DOĞALGAZ 6 KURUŞ ARTTI
Doğalgazda metreküp başına 0,023 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL'ye yükseltilirken, bu da KDV etkisiyle birlikte doğalgazın metreküp fiyatında yalnızca 6 kuruşluk bir artışa neden oldu. Yani dağıtım bedeli ve vergiler dahil Türkiye ortalaması 6,07 TL olan doğalgazın metreküp fiyatı 6,13 TL'ye yükseldi. Avrupa'da doğalgaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesinde. Türkiye Avrupa'da 29 ülke içerisinde doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke konumunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz doğalgaz müjdesi de halen devam ediyor. 1 Mayıs 2024'e kadar doğalgazın aylık 25 metreküpü ücretsiz verilecek. (Barış ŞİMŞEK)
27 ÜLKEDEKİ GÖRME ENGELLİLERE ULAŞTI
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 14. sezonunda 'fark yaratan' seçilen Zülal Tannur'un geliştirdiği 'From Your Eyes' isimli mobil uygulama, görme engellilerin istedikleri görselleri uygulamaya yükleyerek önce yapay zeka aracılığıyla bir betimleme almalarını, bunu yetersiz bulmaları durumunda da uygulama içinde betimleyici olarak tanımlanan gönüllülere görselin iletilmesiyle daha detaylı bir betimleme sunulmasını sağlıyor. Bugüne kadar 2 bine yakın kullanıcı ile gönüllüye ulaşan uygulamada, görme engelliler için 8 bini aşkın görsel betimleniyor. Zülal Tannur'un geliştirdiği uygulama ile dünya çapında fark yarattığını vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Kendisi de görme engelli bir genç olan Zülal Tannur, yapay zeka teknolojilerini kullanarak, var olan betimleme uygulamalarını bir adım daha ileri taşıdı ve yapay zeka ile insanı bir araya getiren yeni bir yaklaşımla görme engellilere umut oldu. Zülal ve ekibinin geliştirdiği uygulama, 27 farklı ülkede kullanıcılara ulaşmayı başardı" dedi.