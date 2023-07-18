İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarının karşılanması için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarı artırıldı. Peki, SED ödemeleri kaç TL oldu son dakika 2023? SED ödemelerine ne kadar zam geldi? Temmuz ayı zamlı çocuk parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...