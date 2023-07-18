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    • Ekonomi
    • 18.07.2023 10:02
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    • 18.07.2023 10:06
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    SED ödemeleri kaç TL oldu son dakika 2023? SED ödemelerine ne kadar zam geldi? Temmuz ayı zamlı çocuk parası ne zaman yatacak?

    SED ödemeleri hakkında son dakika açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını açıkladı. Peki, SED ödemeleri kaç TL oldu son dakika 2023? SED ödemelerine ne kadar zam geldi? Temmuz ayı zamlı çocuk parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SED ödemeleri kaç TL oldu son dakika 2023?

    İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarının karşılanması için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarı artırıldı. Peki, SED ödemeleri kaç TL oldu son dakika 2023? SED ödemelerine ne kadar zam geldi? Temmuz ayı zamlı çocuk parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    SED ÖDEMELERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

    SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

    -Dilekçe

    -T.C. Kimlik Numarası beyanı,

        -Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

        -İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
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        Haberler Ekonomi SED ödemeleri kaç TL oldu son dakika 2023? SED ödemelerine ne kadar zam geldi? Temmuz ayı zamlı çocuk parası ne zaman yatacak?
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