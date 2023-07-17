Kocaeli, Antalya ve Samsun'da fahiş fiyat denetimi! Ceza yağdı! Sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi...

Türkiye çapında denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve bazı mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicileri aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetim çalışmalarına hız verdi.
Bakanlık, turizm ve ticarette hareketliliğin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetleri daha sıkı takip edebilmek için sahadaki personel sayısını artırdı.
Denetimlerde ekipler, marketlerde sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.
Ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, fahiş fiyat olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakılan denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.
Samsun Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, AA muhabirine, kent genelinde yaygın denetim yaptıklarını söyledi.
Fahiş fiyat denetimi yanında raf ve kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol ettiklerini aktaran Turpçu, "Denetimlerimiz sadece bunlarla kalmıyor, sebze reyonlarımızda ürün künye denetimleri üzerinden sebze fiyatlarında fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Haksız fiyat artışı varsa Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderiyoruz." dedi.
Turpçu, denetim ekiplerinin burada tespit ettikleri ürünlerle ilgili gerekli envanter çalışmasını yaptığını ifade ederek, "Akabinde konu değerlendirilip Bakanlığımıza gönderilecek. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre aykırılık varsa Ticaret il Müdürlüğü olarak gerekli cezai işlem tarafımızca uygulanıyor." diye konuştu.