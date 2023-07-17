Kocaeli, Antalya ve Samsun'da fahiş fiyat denetimi! Ceza yağdı! Sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi...

Türkiye çapında denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve bazı mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicileri aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetim çalışmalarına hız verdi.

Bakanlık, turizm ve ticarette hareketliliğin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetleri daha sıkı takip edebilmek için sahadaki personel sayısını artırdı.