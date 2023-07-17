Son dakika: Turkish Cargo'dan büyük başarı! Küresel hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sıraya yükseldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Turkish Cargo olarak sürekli büyüme ve gelişme hedefimiz doğrultusunda sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıları, gelecek hedeflerimizin bir taahhüdü olarak görüyoruz ve hava kargo sektörüne değer katmak için daha sıkı çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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