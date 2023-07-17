6 ayda 64 milyonu aşkın yolcu: Turizmdeki hareketlilik havalimanlarına yansıdı!

Türkiye'deki havalimanlarında bu yılın ilk yarısında iç hatlarda 42 milyon 532 bin, dış hatlarda da 51 milyon 824 bin yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla yolcu hareketliliği 94 milyon 467 bini geçti. Aynı dönemde Türkiye'nin turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayılarında artış yaşandı.

ZİRVE İSTANBUL HAVALİMANI'NIN

Bu yılın ilk yarısında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 63 bin 587, dış hatlarda 179 bin 777 olmak üzere 243 bin 364 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 8 milyon 659 bin, dış hatlarda 27 milyon 160 bin olmak üzere 35 milyon 819 bin yolcu trafiği oluştu. Yolcu sayısı yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.