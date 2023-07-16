







TÜRKİYE EN UCUZ AKARYAKITTA AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan artışlara rağmen Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumunda bulunduğunu duyurdu.



Yunanistan örneği verilen açıklamada, "Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır" denildi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır.

Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.