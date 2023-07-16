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    • Ekonomi
    • 16.07.2023 18:26
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    • 16.07.2023 18:51
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    Hazine ve Maliye Bakanlığından "akaryakıtta ÖTV artışı" açıklaması! Cari açık ve deprem vurgusu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıtta ÖTV artışına sonrası “Artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir” açıklamasını yaptı. 2016'dan bugüne kadar akaryakıttaki ÖTV'de hiçbir artış yapılmadığını belirten Bakanlık, "ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır" açıklamasını yaptı, Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumunda bulunduğunu duyurdu.

    takvim.com.tr
    Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV artışı açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

    DEPREM VE CARİ AÇIK VURGUSU
    Artışın birinci neden olarak asrın deprem felakketinin yol açtığı ilave maliyetler ve cari açığın altı çizilen açıklamada, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir" ifadelerine yer verildi.



    "2016'DAN BU YANA NEREDEYSE HİÇ VERGİ ARTIŞ YAPILMAMIŞTIR"
    Bakanlık, 2016 yılından bugüne kadar akaryakıttaki ÖTV'de hiçbir artış yapılmadığını belirterek, "İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir" dedi.





    TÜRKİYE EN UCUZ AKARYAKITTA AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜ
    Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan artışlara rağmen Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumunda bulunduğunu duyurdu.

    Yunanistan örneği verilen açıklamada, "Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır" denildi.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır.

    Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.



        Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı %4,58 iken 2022 yılında %2,80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %26,23 iken 2022 yılında %17,84'e düşmüştür.

        Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dâhil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.



        Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır.

        Yapılan artışa rağmen Ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır.

        Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır."





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