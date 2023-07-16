Turizm merkezlerindeki havalimanlarında ilk 6 ayda 64 milyondan fazla yolcu ağırlandı: Geçen yıla göre yüzde 25 artış!

Türkiye'nin turizm cenneti destinasyonlarına ilgi havalimanı yolcu sayılarına yansırken, bu yılın ocak-haziran döneminde İstanbul Havalimanı 35,8 milyon, Antalya Havalimanı 12,9 milyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 4,7 milyon yolcuya hizmet verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 412 bin 724, dış hatlarda 352 bin 823 uçak trafiği gerçekleşti.
Türkiye'deki havalimanlarında söz konusu dönemde iç hatlarda 42 milyon 532 bin, dış hatlarda da 51 milyon 824 bin yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla yolcu hareketliliği 94 milyon 467 bini geçti.
Aynı dönemde Türkiye'nin turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayılarında artış yaşandı.
Bu yılın ilk yarısında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 63 bin 587, dış hatlarda 179 bin 777 olmak üzere toplamda 243 bin 364 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 8 milyon 659 bin, dış hatlarda 27 milyon 160 bin olmak üzere toplamda 35 milyon 819 bin yolcu trafiği oluştu. Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.
Antalya Havalimanı'nda da yolcu sayısı iç hatlarda 2 milyon 871 bin, dış hatlarda 9 milyon 999 bin olmak üzere, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 12 milyon 870 bini aştı.