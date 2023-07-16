17 Temmuz akaryakıta 5 TL zam mı geldi? Benzine motorine zam geldi mi? ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? Shell, Opet, Total güncel benzin mazot fiyatları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırıldı. Bu artış sonucunda, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına 6 liralık bir yansıma oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Benzine motorine zam geldi mi? Akaryakıta 5 TL zam mı geldi? ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar ve güncel fiyatlar...
Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.