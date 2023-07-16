Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İkinci el araçlarda yeni dönem



Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,05 kazançla 6.437,74 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırmış oldu. Endeks, hafta içinde en düşük 6.228,19 puanı, en yüksek 6.446,01 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,59 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji'yi yüzde 26,52 ile Ahlatcı Doğalgaz, yüzde 22,58 ile Anadolu Efes Biracılık izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 30,84 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 6,74 ile Qua Granite Hayal Yapı, şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 321 milyar 994 milyon lirayla Sasa Polyester, 294 milyar 630 milyon lirayla THY. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 artışla 1.645 liraya yükseldi.

ZORUNLU HİZMET YARIYA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (YDUS) kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düşürüldüğünü belirtti. Koca, "Uzman tabiplerin beklemeksizin Yan Dal Uzmanlık Sınavı'nı kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapıldı. Düzenleme, Yan Dal Sınavı'nı kazanan uzman hekimlerin bu hakkı kazandığı anlamına geliyor" dedi.



GRİ LİSTEDEN ÇIKIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda toplantı yapıldı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, "FATF'ın gri listesinden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla yapıp ülkemizin uluslararası kamuoyundaki olumlu intibasını güçlendireceğiz" dedi.



KÖRFEZ ÇIKARTMASI