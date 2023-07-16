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    Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İkinci el araçlarda yeni dönem

    İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama başladı. Dün yürürlüğe giren bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İkinci elde yeni dönem!

    Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında son dönemde art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı.



    Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi.

    Dün yürürlüğe giren bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak. Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.

    300 BİN LİRA CEZASI VAR
    Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra 2023 yılı içinde yetki belgesiz en az 3 adet ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışları noterlikler tarafından engellenmeye başlandı.

    TÜM GELİRLER ARTIYOR



        Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan değişim sosyal desteklere de yansıdı. Memur maaş katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak yüzde 17.55'lik artış sonrası hasta, yaşlı, engelli, yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödeme kalemleri de yükseliyor. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 997 liradan 2 bin 348 lira 30 kuruşa çıktı. Hastasına bakanlara ödenen 4 bin 336 lira tutarındaki destek 5 bin 97 lira 96 kuruşa ulaştı.

        Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 lira 70 kuruştan bin 874 lira 57 kuruşa, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 lira 5 kuruştan 2 bin 811 lira 85 kuruşa çıktı. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık bin 874 lira 57 kuruş oldu. Bu ay Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de arttı. Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 lira 53 kuruşa, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 lira 40 kuruşa, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 lira 45 kuruşa, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liraya çıktı.

        ASELSAN'DAN YENİ YATIRIM


        ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak. Şirketin, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) ilk kez IDEF 2023'te sergilenecek. Omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale edecek sistem ve devamında geliştirilecek çözümler helikopterler başta olmak üzere hava araçlarının güvenliğini artıracak. Elektro-optik, lazer ve aviyonik sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi alanında çalışan ASELSAN, MANPAD ve diğer ısı güdümlü füzelere karşı her yönden tam koruma sağlayan, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu sistemi Türkiye'ye kazandırdı.

        BORSADA KAPANIŞ REKORU


        Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,05 kazançla 6.437,74 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırmış oldu. Endeks, hafta içinde en düşük 6.228,19 puanı, en yüksek 6.446,01 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,59 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji'yi yüzde 26,52 ile Ahlatcı Doğalgaz, yüzde 22,58 ile Anadolu Efes Biracılık izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 30,84 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 6,74 ile Qua Granite Hayal Yapı, şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 321 milyar 994 milyon lirayla Sasa Polyester, 294 milyar 630 milyon lirayla THY. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 artışla 1.645 liraya yükseldi.

        ZORUNLU HİZMET YARIYA DÜŞTÜ
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (YDUS) kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düşürüldüğünü belirtti. Koca, "Uzman tabiplerin beklemeksizin Yan Dal Uzmanlık Sınavı'nı kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapıldı. Düzenleme, Yan Dal Sınavı'nı kazanan uzman hekimlerin bu hakkı kazandığı anlamına geliyor" dedi.

        GRİ LİSTEDEN ÇIKIYORUZ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda toplantı yapıldı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, "FATF'ın gri listesinden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla yapıp ülkemizin uluslararası kamuoyundaki olumlu intibasını güçlendireceğiz" dedi.

        KÖRFEZ ÇIKARTMASI



            Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez turuna DEİK olarak 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söyledi. DEİK, Körfez turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAETürkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

            EK BÜTÇENİN YARISI DEPREMZEDEYE
            TBMM Genel Kurulu, 2023 yılı ek bütçesini kabul etti. 1.1 trilyon liralık ek bütçenin yarıya yakın bölümü deprem bölgesi için kullanılacak. Bunun için bütçeden 527,3 milyar lira ayrıldı. Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm şoklara karşı dayanıklılığını korumayı başardığının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Salgın sonrası süreçte hızlı bir büyüme ve toparlanma eğilimi yakalayan ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen başta büyüme ve istihdam olmak üzere temel pek çok somut göstergede diğer ekonomilere kıyasla pozitif yönde ayrıştı" dedi.

            HEDEF 1 MiLYON TOGG



            Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 2032 yılına kadar 1 milyon araç üreteceğini, üretimin yüzde 97'sini piyasaya satacağını, yüzde 3'lük bölümü kamunun alacağını bildirdi. Kacır, 5 yılda 175 bin Togg araç üretilmesini hedeflediklerini belirtti. Kacır, elektrikli araç şarj istasyonlarında 1662 soket ve bine yakın istasyonun hazır hale geldiğini belirterek, istasyonların 81 ile yayıldığını kaydetti. Kacır, "Togg yıl sonuna kadar 20 bin aracı ön satış kapsamında piyasaya sürmüş olacak" diye konuştu.

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            Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İkinci el araçlarda yeni dönem
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