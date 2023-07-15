Zamlı maaş ödemeleri başladı! Kim ne kadar alacak? Ne zaman yatacak?

Memur ve emeklilerin Temmuz zammını artıran düzenleme Meclis'ten geçti. Memurların yüzde 17.55 çıkan Temmuz zammına seyyanen 8 bin 77 lira artış eklendi.
En düşük memur maaşı 22 bin 17, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 lira oldu. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 olan Temmuz zammı da yüzde 25'e yükseltildi. Sıra zamlı maaş ödemelerine geldi.
EK BORDRO HAZIRLANACAK
Memurların yüzde 17.55 zamlı maaşları ve bu artışa ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki fark tutarları bugün hesaplara yatırıldı. Seyyanen 8 bin 77 lira ilave ödeme ise yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ek bordro olarak yansıyacak. Seyyanen artış 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceği için 8 bin 77 liralık artışa ilişkin ayrıca 14 günlük fark ödenmeyecek.
Temmuz zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi aylığı 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 877 liraya çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira ödeme uygulaması devam edilecek.