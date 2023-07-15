Zamlı maaş ödemeleri başladı! Kim ne kadar alacak? Ne zaman yatacak?





DUL VE YETİM DE YARARLANACAK

Ölüm aylıklarına da bu ay yüzde 25 artış yansıtılacak. Burada da artış kök aylıklara yansıtılacak. Taban 7 bin 500 lira emekli aylığı ödemesi düzenlemesi kapsamında yüzde 50 hissesi olan dul eşe 3 bin 750, yüzde 75 hissesi olana 5 bin 625, yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.