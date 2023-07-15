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    Zamlı maaş ödemeleri başladı! Kim ne kadar alacak? Ne zaman yatacak?

    Memurlara yüzde 17.55 zamlı maaşları ve 14 günlük farkları bugün ödenirken, 8 bin 77 lira da ek bordro düzenlenerek yatırılacak. Temmuz ayı zam oranları yüzde 25’e yükseltilen emeklilere de ödemeler pazartesi gününden itibaren başlıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Zamlar hesapta

    Memur ve emeklilerin Temmuz zammını artıran düzenleme Meclis'ten geçti. Memurların yüzde 17.55 çıkan Temmuz zammına seyyanen 8 bin 77 lira artış eklendi.

    En düşük memur maaşı 22 bin 17, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 lira oldu. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 olan Temmuz zammı da yüzde 25'e yükseltildi. Sıra zamlı maaş ödemelerine geldi.

    EK BORDRO HAZIRLANACAK
    Memurların yüzde 17.55 zamlı maaşları ve bu artışa ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki fark tutarları bugün hesaplara yatırıldı. Seyyanen 8 bin 77 lira ilave ödeme ise yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ek bordro olarak yansıyacak. Seyyanen artış 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceği için 8 bin 77 liralık artışa ilişkin ayrıca 14 günlük fark ödenmeyecek.

    Temmuz zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi aylığı 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 877 liraya çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira ödeme uygulaması devam edilecek.

        5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılamıyor. Emeklinin kök aylık tutarı ile ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor.

        E-DEVLET'TE GÖRÜNÜYOR
        Yüzde 25 zam, mevcut kök aylıklara eklenecek. Çıkan tutara, kök aylık 4 bin 780 lira 70 kuruşun altındaysa yüzde 5, üstündeyse yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı hesaba yatırılacak. Ancak bu tutar 7 bin 500 liranın altında kalıyorsa, emekliye 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.

        Emekliler kök aylıklarını e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. e-Devlet ekranındaki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, emeklilerin kök aylığını gösteriyor. Buradan kök aylığını gören emekli, bunun üzerinden hesabını yapabilecek.



            DUL VE YETİM DE YARARLANACAK
            Ölüm aylıklarına da bu ay yüzde 25 artış yansıtılacak. Burada da artış kök aylıklara yansıtılacak. Taban 7 bin 500 lira emekli aylığı ödemesi düzenlemesi kapsamında yüzde 50 hissesi olan dul eşe 3 bin 750, yüzde 75 hissesi olana 5 bin 625, yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.



            AYIN 17'SİNDE DE EMEKLİLERE
            Memurların ardından sıra emeklilere gelecek. Emeklilere zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren verilecek. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise Temmuz ayı aylıkları ödenmişti.

            Yüzde 25 zam ile oluşan fark, ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Yüzde 25'lik Temmuz zammı, bu yıl emekli olan EYT'lilerin aylıklarına da yansıtılacak.

            SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU (TL)

                MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI

                SSK EMEKLİLERİ

                BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
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                    Balıkesir Belediyesi
                    Haberler Ekonomi Zamlı maaş ödemeleri başladı! Kim ne kadar alacak? Ne zaman yatacak?
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