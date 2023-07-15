Dünyanın en değerli maddesi! Listeye birinci sıradan girdi! Ne altın ne pırlanta ne de doğal gaz

Dünyanın en değerli madenleri ve maddeleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Bu madenler uzun süreçler boyunca oluşmuş ve kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Değerli madenler farklı maddeler ve bileşenlerden oluşmaktadır ve bazılarının bir gramı bile büyük bir servet değerine sahiptir. Madenleri bulanlar kısa sürede zenginlik elde edebiliyor. Bu madenler dünyanın en değerli maddeleri olarak biliniyor. Gram başına fiyatları ise oldukça yüksek.