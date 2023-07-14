Son dakika: Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini

YILSONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 28,46 TL'YE ÇIKTI

Katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, bu anket döneminde 28,46 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 28,99 TL iken, bu anket döneminde 31,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,7'YE GERİLEDİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir."