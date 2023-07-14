Apenft Binance nedir, ne zaman listelenecek? Apenft Binance nasıl kullanılır? Binance Apenft nasıl satılır? LİSTELEME!

''Apenft Binance nedir, ne zaman listelenecek? Apenft Binance nasıl kullanılır? Binance Apenft nasıl satılır?'' soruları internet arama motorlarında sıkça araştırlır oldu. Yatırımcılar Apentf'nin ne zaman nlisteleneceği öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
APENFT NEDİR?
APENFT, Ethereum, Binance Chain, TRON ve Heco gibi Blockchain'ler üzerinde çalışan bir platformdur.
Bu platform içerisinde kullanıcılar, geleneksel veya dijital sanat eserlerini NFT olarak satın alabilmektedir.
APENFT BİNANCE NE ZAMAN LİSTELENECEK?
Yatırımcılar Apentf'nin ne zaman nlisteleneceği, Binance üzerinden ne zaman söz konusu coinin alınabileceğini araştırmaya başladı. Ancak bu konuda bir açıklama gelmedi.