Son dakika: Borsa İstanbul'dan açılışta rekor seviye

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,17 puan artışla ve yüzde 0,74 değer kazanarak 6.415,52 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,37 ile turizm oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 artışla 6.368,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.436,83 puana taşıdı.
Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankalar ve BlackRock'ın 2. çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.