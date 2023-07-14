Son dakika: Borsa İstanbul'dan açılışta rekor seviye

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,17 puan artışla ve yüzde 0,74 değer kazanarak 6.415,52 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,37 ile turizm oldu.